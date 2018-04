Feestvierder bevrijd uit weggetakelde dixi in Groningen

Hij belde de meldkamer van de politie en vertelde dat hij in slaap was gevallen in de dixi, die ochtend was wakker geworden in het hokje, maar er niet uit kon.

''Hij kon de deur op een kier open krijgen, maar er niet uit stappen omdat hij omgeven was door andere dixi's'', aldus een woordvoerder van de politie, die berichtgeving van deze strekking van RTV Noord bevestigde.

Agenten konden hem snel lokaliseren en wisten hem te bevrijden uit zijn benarde positie. Hier moest volgens de omroep een heftruck voor gebruikt worden. De man wist niet meer waar en wanneer hij in de dixi was gestapt, maar volgens de woordvoerder moet het rond een uur of 1.00 zijn geweest.

"Een bijzonder vak", laat een van de agenten weten over de bevrijdingsactie.

