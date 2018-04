Koning roemt Groningers: 'Jullie staan voor jezelf, er gaat niks boven Groningen'

Koning Willem-Alexander sprak zijn dankwoorden uit na een afsluitend concert op de Vismarkt. De koning werd daar door alle aanwezigen toegezongen en nogmaals gefeliciteerd met zijn 51e verjaardag.

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen sprak daarnaast zijn dank uit voor de betrokkenheid van de koning bij de aardbevingsproblematiek waar de provincie mee te maken heeft. Den Oudsten stelde dat de koning zijn rol "fantastisch vervult".

Willem-Alexander had op zijn beurt veel positieve woorden over voor de Groningers. "Groningen, stad en ommelanden, jullie hebben laten zien dat jullie 'één zijn' en we zijn trots op jullie", zei de koning. Hij ging daarbij specifiek in op de gedupeerden van de aardbevingen.

Bovendien prees hij de mentaliteit van de Groningers. "Jullie staan voor jezelf. Jullie kunnen feest vieren. Anderen praten erover, maar jullie doen het gewoon!"

Ontwikkeling

De problemen met de gaswinning waren een belangrijk onderdeel van deze Koningsdag. Tijdens zijn wandeling door de stad heeft de koning met meerdere gedupeerden uit verschillende dorpen en steden uit Groningen gesproken.

Ook andere leden van de koninklijke familie, en zelfs prinses Amalia, spraken met inwoners die problemen hebben door de aardbevingen. Ze namen daar allen ruim de tijd voor.

Groningen toonde de koning bovendien hoe het werkt aan een nieuwe toekomst, waarbij bijvoorbeeld aardbevingsbestendig gebouwd moet gaan worden.

Leden van de koninklijke familie roemden verder de technologische vooruitgang, het onderzoek en de ondernemerszin van de Groningers.

Ook was er veel aandacht voor bijvoorbeeld muziek en in het bijzonder het Groningse muziekfestival Eurosonic Noorderslag. Als onderdeel daarvan was er een optreden van Kensington.

Afwezig

De koning werd tijdens zijn wandeling, die hem onder meer langs de Martinikerk en de Groningse Waag voerde, vergezeld door andere leden van de koninklijke familie.

Natuurlijk had hij koningin Máxima, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane aan zijn zijde. Verder waren prins Constantijn en prinses Laurentien er, net als prins Maurits en prinses Marilène, prins Pieter-Christiaan, prins Bernhard en prinses Annette en prins Floris en prinses Aimée.

De 48-jarige echtgenote van prins Pieter-Christiaan, prinses Anita, kon vanwege ziekte niet aanwezig zijn.

Het programma van Koningsdag in Groningen met de koninklijke familie duurde tot 14.00 uur. De feesten in de stad duren officieel nog tot 23.00 uur.

