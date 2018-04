Koningsdag verloopt 'gemoedelijk' in de grote steden

"Er hangt een gemoedelijke sfeer", meldt de woordvoerder van de politie in Den Haag aan NU.nl. "Er zijn geen grote incidenten bekend."

Ook in Utrecht "gaat het prima en is het rustig". Bij de politie in Breda, waar het feest 538Koningsdag plaatsvindt, zijn ook geen grote incidenten gemeld. In Groningen, waar het koninklijk huis dit jaar op bezoek is geweest, zijn tot dusver geen noemenswaardigheden.

"Er zijn geen berichten van onrust of aanhoudingen", laat ook de politie van Rotterdam weten. "De ochtend staat natuurlijk in het teken van de vrijmarkten, de sfeer is gemoedelijk."

De politie in Amsterdam meldt dat er tijdens koningsnacht en het eerste deel van Koningsdag in totaal 44 mensen zijn aangehouden. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om incidenten als openbare dronkenschap of zakkenrollerij.

Vrijmarkten

In het grootste deel van Nederland is het droog met af en toe wolken aan de hemel, wat zorgt voor gezellige drukte op de vrijmarkten.

Zoals vanouds werden de eerste plekjes vrijdagochtend vroeg al bezet gehouden in afwachting van de menigte. In Gouda Goverwelle lagen de eerste kleedjes al om 5.45 uur klaar.

Groningen

Koning Willem-Alexander, zijn gezin en andere leden van de familie brengen dit jaar een bezoek aan Groningen. Om 11.00 uur zijn ze begonnen aan het programma dat is samengesteld ter ere van de 51e verjaardag van de koning.

Er worden in totaal 60.000 tot 80.000 bezoekers verwacht. Op beelden is te zien dat de politie massaal aanwezig is om de orde te bewaren.

Maandag 30 april tussen 12.45 en 13.45 uur kan je via NUjij live al jouw vragen over vijf jaar Willem-Alexander als koning stellen aan historicus en auteur Han van Bree. Stuur hier nu alvast je vragen in.