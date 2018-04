Minister Hoekstra trakteert EU-ministers Financiën op tompoucen

Hoekstra kreeg voor de gelegenheid als eerste het woord van eurogroepvoorzitter Mario Centeno zodat hij een en ander kon toelichten over Koningsdag, de bijbehorende tradities en de kleur oranje.

De gebakjes van bladerdeeg werden speciaal door een Nederlandse bakker, met Bulgaarse hulp, in Sofia gemaakt.

Hoekstra bedankte de banketbakkers in zijn toespraakje en ook zijn collega uit Cyprus, minister Harris Georgiades, die toevallig ook een oranje das om had.

Felicitaties

De Europese Commissie is het overigens ook niet ontgaan dat het Koningsdag in Nederland is. ''Nederland was een van de zes stichtende landen van de Europese Gemeenschap, samen met België, Duitsland, Luxemburg, Italië en Frankrijk. Felicitaties voor het land en zijn volk op Koningsdag 2018!'' twittert het dagelijks bestuur van de EU.

De tweet wordt ondersteund door een aantal fraaie Hollandse plaatjes. Onder meer een bollenveld, fietsen, kazen, een gracht en molens komen voorbij.

Ook in Litouwen weten ze van de feestdag af. President Dalia Grybauskaitė twittert: ''Namens alle Litouwers een gelukkige #Koningsdag voor #Netherlands! #Oranjeboven! Met een plaatje van de Nederlandse en Litouwse vlag en een bloemstukje in rood-wit-blauw erbij.

