Vrijmarkten al drukbezocht tijdens droge Koningsdag

Op de grote vrijmarkt in Groningen, die in het Noorderplantsoen gehouden wordt, was vanaf 8.00 uur al geen plek meer. Om 9.00 uur zijn gelukkigen die wel een plek hebben weten te bemachtigen, begonnen met de handel.

Niet alleen in Groningen, maar ook in andere plaatsen in het land zijn mensen vrijdagochtend al vroeg opgestaan voor de verkoop van hun spullen op de vrijmarkten.

In Scheveningen bijvoorbeeld hadden voor 7.00 uur al veel aanbieders hun koopwaar uitgestald in de straten rond het Belgische Plein. Anderen kwamen al vroeg in de ochtend met beladen auto's aangereden om hun gemarkeerde verkoopplek langs de beboomde lanen in te nemen.

In Gouda Goverwelle was het ook al vroeg gezellig druk. De eerste kleedjes lagen al om 5.45 uur klaar met spulletjes waar mensen, veelal kinderen, geld mee hopen te verdienen.

In de Amsterdamse Jordaan begon het rond 7.30 uur rustig. Slechts een enkele vroege 'Oranjeklant' zocht zijn plek.

Route

Koning Willem-Alexander, zijn gezin en andere leden van de koninklijke familie zijn vrijdagochtend welkom geheten in Groningen. Om 11.00 uur zijn ze begroet door burgemeester Peter den Oudsten en Commissaris van de Koning René Paas. De route die het koninklijk huis neemt zal zo'n twee uur in beslag nemen.

De eerste fans van het koninklijk huis zaten al voor 7.00 uur, compleet met tafeltjes en stoeltjes en uitgedost 'in het oranje', langs de route die Groningen heeft uitgestippeld voor Koningsdag.

Er worden in totaal 60.000 tot 80.000 bezoekers verwacht. Om de binnenstad toegankelijk te houden, gelden er vrijdag voor veel gebieden parkeerverboden. De gemeente Groningen laat weten dat er in de nacht van donderdag op vrijdag ondanks de waarschuwingen fietsen zijn verwijderd en auto's zijn weggesleept.

Afwezig

Prinses Anita is vrijdag afwezig bij de viering van Koningsdag. Waarom de 48-jarige echtgenote van prins Pieter-Christiaan verstek moet laten gaan is niet bekendgemaakt.

Koning Willem-Alexander, die 51 jaar is geworden, viert zijn verjaardag met koningin Máxima, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane en zijn broer prins Constantijn en prinses Laurentien.

Ook prins Maurits en prinses Marilène, prins Pieter-Christiaan, prins Bernhard en prinses Annette en prins Floris en prinses Aimée wonen de viering in Groningen bij.

Koningsdagenquête

Uit de jaarlijkse Koningsdagenquête van Ipsos, in opdracht van de NOS, blijkt dat Nederlanders tevreden zijn over hoe koning Willem-Alexander zijn werk doet. Een grote meerderheid (73 procent) is tevreden over zijn functioneren, een kwart vindt zelfs dat hij het inmiddels beter doet dan zijn moeder Beatrix, een stijgende trend sinds 2015.

Willem-Alexander heeft het vertrouwen van zeven op de tien Nederlanders, ook dat is een stijgende trend ten opzichte van twee jaar geleden toen 65 procent vertrouwen in hem had. Volgens de NOS vinden mensen hem menselijk (71 procent), betrokken (65 procent) en meelevend (58 procent) in zijn rol als staatshoofd. Op deze eigenschappen scoort hij hoger dan de afgelopen jaren. 7 procent vindt de koning 'afstandelijk'.

Salaris

Máxima scoort een rapportcijfer 8 in de Koningsdagenquête, Willem-Alexander een 7,6 en Beatrix 7,5. Driekwart van de Nederlanders is (zeer) tevreden over de manier waarop Maxima haar rol vervult naast de koning.

Het salaris van de koning en de kosten die met zijn functie gemoeid zijn is voor mensen soms wel een heikel punt. 70 procent (net zo veel als vorig jaar) vindt het belangrijk dat het koningshuis verantwoording aflegt over de eigen kosten.

Maandag 30 april tussen 12.45 en 13.45 uur kan je via NUjij live al jouw vragen over vijf jaar Willem-Alexander als koning stellen aan historicus en auteur Han van Bree. Stuur hier nu alvast je vragen in.