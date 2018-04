Eerste Oranjefans maken zich op voor koninklijk bezoek in Groningen

De eerste fans zaten al voor 7.00 uur, compleet met tafeltjes en stoeltjes en uitgedost 'in het oranje', langs de route die Groningen heeft uitgestippeld voor Koningsdag.

Er worden in totaal 60.000 tot 80.000 bezoekers verwacht. Om de binnenstad toegankelijk te houden, gelden er vrijdag voor veel gebieden parkeerverboden. De gemeente Groningen laat weten dat er in de nacht van donderdag op vrijdag ondanks de waarschuwingen fietsen zijn verwijderd en auto's zijn weggesleept.

De route die het koninklijk huis neemt zal zo'n twee uur in beslag nemen en begint bij de Prinsenhof. Hier zal burgemeester Peter den Oudsten en Commissaris van de Koning René Paas de koninklijke familie om 11.00 uur ontvangen.

Koningsdagenquête

Uit de jaarlijkse Koningsdagenquête van Ipsos, in opdracht van de NOS, blijkt dat Nederlanders tevreden zijn over hoe koning Willem-Alexander zijn werk doet. Een grote meerderheid (73 procent) is tevreden over zijn functioneren, een kwart vindt zelfs dat hij het inmiddels beter doet dan zijn moeder Beatrix, een stijgende trend sinds 2015.

Willem-Alexander heeft het vertrouwen van zeven op de tien Nederlanders, ook dat is een stijgende trend ten opzichte van twee jaar geleden toen 65 procent vertrouwen in hem had. Volgens de NOS vinden mensen hem menselijk (71 procent), betrokken (65 procent) en meelevend (58 procent) in zijn rol als staatshoofd. Op deze eigenschappen scoort hij hoger dan de afgelopen jaren. 7 procent vindt de koning 'afstandelijk'.

Salaris

Máxima scoort een rapportcijfer 8 in de Koningsdagenquête, Willem-Alexander een 7,6 en Beatrix 7,5. Driekwart van de Nederlanders is (zeer) tevreden over de manier waarop Maxima haar rol vervult naast de koning.

Het salaris van de koning en de kosten die met zijn functie gemoeid zijn is voor mensen soms wel een heikel punt. 70 procent (net zo veel als vorig jaar) vindt het belangrijk dat het koningshuis verantwoording aflegt over de eigen kosten.

Maandag 30 april tussen 12.45 en 13.45 uur kan je via NUjij live al jouw vragen over vijf jaar Willem-Alexander als koning stellen aan historicus en auteur Han van Bree. Stuur hier nu alvast je vragen in.