Festivals Koningsnacht druk bezocht, geen grote problemen

Vooral in Den Haag was het druk. Daar kwamen bijna 200.000 mensen op het festial The Life I Live af. "Het is gezellig druk, er zijn geen incidenten en nauwelijks een wanklank'', aldus een politiewoordvoerder. Het werd op een gegeven moment echter zo druk dat de politie opriep om niet meer naar het centrum te komen. 

Ook de Korenmarkt in Arnhem werd tijdelijk afgesloten voor nieuwe bezoekers, omdat er al te veel mensen waren.

Utrecht

Op de Utrechtse vrijmarkt heerste donderdag al een gezellige sfeer en de verkoop van de meest uiteenlopende spullen verliep prima. Als het weer vrijdag ook meezit in Utrecht, verwacht de gemeente in totaal 300.000 mensen.

In Utrecht is de 'stille nacht' ingegaan, waarbij tot 11.00 uur geen versterkte muziek mag worden gedraaid.

Het centrum van Eindhoven kleurde donderdagavond al oranje voor het muziekfestival Eindhoven=King. Amsterdam trekt traditioneel de meeste Oranjeklanten met diverse evenementen en een traditionele vrijmarkt.

