Zo vieren de BN'ers Koningsdag

Ali B is in Groningen en kan het niet laten even een selfie te maken met de koning en koningin.

Bridget Maasland viert Koningsdag met haar zoon Mees.

André Hazes staat zelf op het podium bij 538Koningsdag in Breda, maar deelt op Instagram een foto van zijn vriendin Monique en zoon André Jr.

Gerard Joling is op pad met voormalig hockeysters Naomi van As en Ellen Hoog.

NPO 3FM-dj Michiel Veenstra heeft op Koningsdag een eervolle taak: hij mocht tijdens het bezoek van de koninklijke familie in Groningen het verrassingsoptreden aankondigen van Kensington. De drie prinsessen, en dan vooral Alexia, genoten zichtbaar van de show.

Humberto Tan leent zich graag voor de tijdelijke vrijmarktonderneming van zoon Benjamin. Wie met de RTL Late Night-presentator op de foto wil, moet daar vandaag 50 cent voor betalen.

Jan, de zoon van Beau van Erven Dorens, heeft taarten gebakken om te verkopen. En ze vallen in de smaak bij zijn bekende vader: "Ze zijn weer heerlijk", vindt de RTL Boulevard-presentator.

Ondanks dat de zon op Koningsdag 2018 niet fel schijnt, hebben Sunnery James, Doutzen Kroes en hun kinderen Phyllon en Myllena besloten hun meest feestelijke zonnebril op te zetten.

Dennis Weening viert de feestdag voor het eerst met zijn dochter Coco. Het vader-dochterduo bezoekt donderdagavond het Life I Live-festival in Den Haag, waar onder meer Kraantje Pappie optreedt. Dankzij de connecties van haar vader mag Coco ook met haar idool op de foto.

Fred van Leer zet zijn jaarlijkse traditie voort, waarin hij op Instagram zijn beste imitatie van prinses Beatrix laat zien. Ook deze Koningsdag wenst de bekende stylist zijn volgers weer een fijne feestdag in de gedaante van onze ex-koningin.

Froukje de Both is samen met dochter Emma al vroeg opgestaan om een plek te bemachtigen op de vrijmarkt. Ze hebben een kleed volgelegd met speelgoed en andere spullen die ze willen verkopen. "Wie maakt ons los?", vraagt de presentatrice op Instagram.

Voor Koffietijd-presentatrice Quinty Trustfull geen saaie nacht: zij besloot koningsnacht door te brengen met vrienden. Voor de gelegenheid heeft de presentatrice ook een oranje shirt aangetrokken.

Marco Borsato deelt op Koningsdag een mooie herinnering in de vorm van een foto waarop hij staat met zijn schoonmoeder, de moeder van echtgenote Leontine Borsato. "Op deze dagen mis ik haar nog het meest, mijn lieve schoonmoeder."

Voor Dionne Stax is Koningsdag geen vrije dag. Geen reden voor de presentatrice, die vandaag verslag doet van het koninklijk bezoek in Groningen, om geen vrolijke selfie te plaatsen. "Ja, we hebben er zin in hier in Groningen! Mooie dag allemaal!"

Daphne Deckers kiest voor een originele Koningsdagversiering en heeft een tijdelijke tattoo van koningin Máxima op haar arm gezet. Die kan ze prima laten zien, want op Marbella is het warm genoeg om een shirt te dragen.

Zangeres Maan de Steenwinkel moet flink aan de bak tijdens Koningsnacht en -dag. "Zes optredens in 24 uur", zegt Maan, die zich speciaal heeft gehuld in een koningsmantel. "Ik ben er klaar voor."

Maandag 30 april tussen 12.45 en 13.45 uur kan je via NUjij live al jouw vragen over vijf jaar Willem-Alexander als koning stellen aan historicus en auteur Han van Bree. Stuur hier nu alvast je vragen in.