NS zet extra personeel in tijdens Koningsdag

Ook werken er 210 meer beveiligers dan gebruikelijk en reizen 110 extra schoonmakers mee op de treinen. Ook op de stations werken meer schoonmakers, winkelmedewerkers en andere werknemers om Koningsdag zo goed mogelijk te laten verlopen.

De NS rijdt op Koningsdag volgens een speciale dienstregeling. Op diverse trajecten, onder meer naar Amsterdam, worden meer en langere treinen ingezet.

De avond voor Koningsdag blijven de treinen vanaf Den Haag en Utrecht langer rijden. Tijdens de koningsnacht kunnen feestvierders vanaf Den Haag CS tot omstreeks 3.00 uur in de trein naar Utrecht, Rotterdam en Leiden stappen.

Reizen met het 'oranjeretour' bezorgt reizigers op Koningsdag 20 procent korting. Het kaartje is via internet tot 27 april 14.00 uur te koop en kan als e-ticket ook op de mobiele telefoon worden geladen.

Weer

Op Koningsdag is het vooral in het oosten en zuidoosten van het land droog, meldt Weerplaza. Af en toe zal daar ook de zon te zien zijn. In het westen en noorden van het land is meer bewolking en is ook kans op regen.

Die regen kan vanaf het einde van de ochtend in het westen vallen en in de middag en avond ook verder landinwaarts.

Het wordt ongeveer 12 tot 15 graden. In Limburg wordt het mogelijk wat warmer, daar kan het 17 graden worden.

