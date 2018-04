Waar moet je aan denken als je op de vrijmarkt staat?

Plek reserveren

Sommige mensen claimen al dagen voor het begin van de vrijmarkt een plekje. Officieel mag dit vaak niet, maar op veel plekken wordt het gedoogd. Het advies van gemeenten aan mensen die dit doen: gebruik stoepkrijt in plaats van tape of linten. Let er wel op dat uitritten, deuren van woonhuizen en winkels niet geblokkeerd mogen worden.

Blijf binnen de ‘grenzen’

Iedere stad heeft zo zijn eigen vrijmarktgebied. Dat staat vaak heel duidelijk aangegeven. Het is aan te raden om de vrijmarktgrenzen van de stad waar je spullen wilt verkopen van te voren te checken.

Tweedehands spullen

De regel die geldt op praktisch alle vrijmarkten, is dat er tweedehands spullen verkocht mogen worden. Op sommige markten (in Utrecht bijvoorbeeld) is de verkoop van dranken zonder alcohol in een 'gesloten verpakking' zoals bijvoorbeeld een blikje ook toegestaan. Het verkopen van eten, zoals zelfgebakken pannenkoeken, mag op sommige vrijmarkten wel en op andere niet.

Wat niet verkocht mag worden

Commerciële verkoop door particulieren is niet toegestaan. Onder die noemer vallen producten die speciaal zijn ingekocht om geld mee te verdienen. Voor ondernemers die bijvoorbeeld voor hun winkel spullen verkopen, gelden andere regels. Ook is de verkoop van etenswaren die kunnen bederven, zoals vlees, vis en zuivel, verboden op vrijmarkten. Alcohol verkopen is ook niet toegestaan, net als het handelen in dieren.

Ruim niet verkochte spullen op

Spullen die niet verkocht zijn tijdens de markt kunnen in de meeste steden achtergelaten worden in containers van kringloopwinkels. Verkopers kunnen de spullen natuurlijk ook gewoon weer mee naar huis nemen. Het is in ieder geval niet toegestaan om spullen achter te laten op straat.

Muziek maken

Voor mensen die muziek willen maken, geldt dat ze ‘onversterkt’ op vrijmarkten mogen optreden. Willen ze een versterker gebruiken en dus hardere muziek maken, dan is daar is veel gevallen een vergunning voor nodig.

Kindervrijmarkten

In veel steden is er voor kinderen een aparte vrijmarkt. In Utrecht is dat bijvoorbeeld park Lepelenburg, in Amsterdam onder anderen het Vondelpark.

Voor iedereen die van plan is om spullen te verkopen op de vrijmarkt is het aan te raden om na te denken over bovenstaande punten én om de website van de gemeente te raadplegen.



Maandag 30 april tussen 12.45 en 13.45 uur kan je via NUjij live al jouw vragen over vijf jaar Willem-Alexander als koning stellen aan historicus en auteur Han van Bree. Stuur hier nu alvast je vragen in.