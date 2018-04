Edwin Evers, Rotjoch en Caroline Tensen krijgen koninklijke onderscheiding

Evers werd in de uitzending op Radio 538 verrast door zijn sidekick Jelte van der Goot. "Je denkt dat ik in Groningen zit, maar ik ben in jouw eigen gemeente Hardenberg en de burgemeester staat hier naast me."

Rotjoch (36), die eigenlijk Angelo Diop heet, is bedenker en presentator van 101 Barz, een multimediakanaal van BNN. Hij werd in zijn woonplaats Diemen koninklijk onderscheiden.

Volgens de commissaris van de koning vertegenwoordigt de rapper de hiphopmuziek in Nederland, wordt hij gezien als "boegbeeld voor veel jongeren" en heeft hij een generatie aan artiesten meer zichtbaar gemaakt voor de muziekindustrie.

Tensen (54) wordt door de commissaris geridderd in de categorie televisie. De presentatrice is sinds 1986 werkzaam in de televisiewereld en werkt daarnaast voor de Postcode Loterij, waarvoor ze betrokken is bij verschillende wervingsacties en reizen voor verschillende projecten. Daarnaast is ze ambassadeur bij Orange Babies.

Jenny Arean

Zangeres, actrice en cabaretière Jenny Arean mag zich vanaf donderdag Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw noemen. Arean speelde in haar lange carrière in musicals, cabaretvoorstellingen, tv-series en films.

Met het lied Vluchten kan niet meer scoorde zij een hit die uitgroeide tot klassieker. Arean kreeg de koninklijke onderscheiding uit handen van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen in De Nieuwe Kerk in Amsterdam.