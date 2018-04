Waarom de een er goed uitziet in oranje en de ander niet

"Oranje is een menging van geel en rood", vertelt psycholoog Patty Boting, die onder meer met kleuren werkt. "Rood staat voor groei, doorzetten, daadkracht. Geel straalt warmte uit, maar ook hartelijkheid, vrolijkheid en motivatie."

Die kleuren samen vormen oranje. "Die kleur straalt een gevoel uit van spontaniteit, enthousiasme, respect. Het is een positieve en helende kleur die energie geeft en zorgt voor een gevoel van saamhorigheid."

Dat gevoel komt op een dag als Koningsdag natuurlijk extra naar voren. "In deze tijd gaan mensen snel op in de anonimiteit. Mensen kijken zelden anderen aan en gaan op in hun telefoon. Op Koningsdag komen mensen ineens samen, praten ze met vreemden, zijn ze meer openminded."

De kleur oranje, die bijna iedereen wel in zijn kleding verwerkt op de jaarlijkse feestdag, versterkt deze sfeer, stelt Boting. "Oranje laat je uit de massa springen. Het is daarom een uitgelezen kleur om mensen samen te brengen. Het zorgt voor meer zelfverzekerdheid en durf om anderen aan te spreken en extravert te zijn. Het is een kleur die verbindt."

Volgens stylist-expert Irma van Gruijthuijsen van de Stijlacademie zit er wel een nadeel aan oranje. "Het is een kleur die dingen er goedkoop uit kan laten zien." Maar ze benadrukt wel dat de kleur "rangen en standen weghaalt". "De heftruckchauffeur praat met de notaris en andersom."

“Het 'probleem' van oranje is dat het een kleur is die altijd warm is” Stylist-expert Irma van Gruijthuijsen

Maar ondanks dat de kleur positieve dingen met ons doet, staat hij de meeste mensen niet zo mooi. "We delen kleuren in in koele en warme kleuren", vertelt Van Gruijthuijsen. "Het 'probleem' van oranje is dat het een kleur is die altijd warm is. Van elke kleur heb je wel een variant die warmer of koeler is, maar van oranje bestaat geen koele versie."

Het grootste deel van de Nederlandse bevolking staat juist koele kleuren mooier, zegt Van Gruijthuijsen. "Dus met Koningsdag lopen eigenlijk veel mensen in de verkeerde kleur. Het schept natuurlijk wel een enorm gevoel van eenheid en saamhorigheid."

Wanneer kan oranje wel? "Als je een lente- of herfsttype bent, dat zijn mensen met warme kleuren in hun huid, ogen of haar. Zoals mensen met rood haar."

Ook kan het seizoen verschil maken hoe goed je "onze nationale kleur" kunt hebben. "In de zomer, als je bruiner bent geworden, kun je makkelijker oranje dragen dan in de winter. Maar ook een jonger persoon staat de kleur beter dan wanneer je ouder bent. Oranje maakt flets en bleek en accentueert rimpeltjes en onregelmatigheden."

Voor de spiegel

Marijke Boudeling van de Stijlacademie heeft een goede tip voor mensen die willen weten of zij oranje goed kunnen hebben. "Ga voor de spiegel staan en doe je ogen even dicht. Wanneer je ze weer opent en je ziet eerst je oranje shirt en pas dan je gezicht, dan weet je dat je de verkeerde kleur aan hebt. De juiste kleuren kleding leiden juist de aandacht naar je gezicht, die ondersteunen je. Met oranje is het vaak andersom."

Boudeling werkt bij haar kleurconsults, waarbij mensen advies krijgen over de kleuren die goed bij hen staan, met sjaals die ze drapeert over iemands schouders. "Als een oranje sjaal goed bij iemand staat dan betekent dat diegene een warm kleurtype heeft, een roze sjaal staat beter bij iemand met een koel type."

De stylist loopt met cliënten hun kledingkast door om te kijken wat écht goed bij hen staat. "De meeste kleding kopen mensen in de juiste richting, maar 35 procent van de kleding in de kast is niet de juiste kleur en wordt dan meestal ook niet graag gedragen."

Hoe zit dat dan met prints in kleding, bijvoorbeeld oranje stippen op een blauw shirt? "De kleur die je niet staat moet niet de overhand hebben", stelt Van Gruijthuijsen. "De hoofdkleuren moeten kloppen, maar het detail mag gerust afwijken."

Ook is het minder "erg" wanneer je broek in een "verkeerde" kleur is, dan wanneer het om een shirt gaat. "Hoe dichterbij het gezicht, hoe belangrijker het is dat dit kledingstuk in de goede kleur is. Het mooist is wanneer alle kleuren van je kleding en accessoires bij je passen. Een broek of schoenen kiezen in de kleur van je haar geeft ook een mooi beeld. Dan krijg je een soort herhaling."

Tegen je gevoel in

Zijn er - naast oranje - kleuren die mensen niet goed staan? "Beige en lime staan maar weinig mensen. Spierwit maakt soms hard en ook geel is een moeilijke kleur. Voor iedereen is wel een juiste nuance te vinden, maar weinig mensen kopen kleding in geel. Het is een on-Nederlandse kleur, omdat je er mee boven het maaiveld uitsteekt."

Volgens Boting is het juist verstandig om eens een kleur te kiezen die jou in eerste instantie tegen lijkt te staan. "Als je wakker wordt met een bepaald gevoel, is de kans groot dat je kleding uitkiest die past bij je gemoedstoestand."

Maar beter kun je juist iets kiezen dat tegen je gevoel in gaat, zegt Boting. "Iemand die zich bijvoorbeeld niet vrolijk voelt, moet juist wel voor een geeltint kiezen, omdat dit je humeur opfleurt. Dat hoeft geen kanariegeel te zijn, maar ook in bijvoorbeeld olijfgroen zit geel verwerkt."

Rood is een trendkleur voor aankomende zomer, en dat juist deze kleur hip wordt is volgens Boting niet voor niets. "Rood gaat negatieve gedachten tegen en roept: 'ik ga ervoor, het gevoel is tijdelijk'. De kleur werkt als een motivator voor mensen." Dit sluit volgens Boting goed aan bij het feit dat steeds meer mensen een burn-out krijgen en een "motiverende" kleur nodig hebben.

Maar, zoals zowel Boting als Van Gruijthuijsen stellen, ook oranje kleding kan dit gevoel overbrengen. Het feit dat weinig mensen de kleur niet goed kunnen hebben, is volgens beide "kleurkenners" geen reden om oranje dan maar nooit te dragen. "Op een dag als Koningsdag moet het niet uitmaken hoe je eruitziet."

