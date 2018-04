Onderhandeltips voor op de vrijmarkt

Open blik

Volgens Beurskens begint het allemaal met de verwachtingen die je hebt. Die moeten niet te hoog zijn. "Als je naar iets specifieks zoekt en echt iets in je hoofd hebt, dan word je blind voor de rest. Je staart blind op dat ene item en mist dus andere mooie dingen." Vrijmarktregel één is volgens hem dan ook: ga er met een open blik naar toe en laat je verrassen.

Neem de tijd

De tweede gouden regel is dat één keer kijken eigenlijk niet genoeg is. Beurskens vertelt dat hij altijd de tijd neemt voor een vrijmarktbezoek. Haast hebben is een absolute no go en wie echt mooie spullen wilt vinden, loopt minimaal twee keer over de markt. "Een tweede keer zie je andere dingen en heb je meer oog voor details. Het aanbod is vaak zo groot, soms zie ik tijdens een eerste ronde niets en als ik voor de tweede keer langs de kramen of kleedjes loop, vind ik wel mooie spullen."

Handelen is een sport

Volgens Beurskens is handelen een sport, "Sommige mensen vinden het eng en zijn bang dat ze een verkoper beledigen. Wees daar niet bang voor. Je kunt samen tot een prijs komen waar jullie allebei achter staan." Hij legt uit dat het handig is om een maximumprijs in je hoofd te hebben. "Kom je er niet uit? Even goede vrienden, wens de verkoper succes en neem het niet persoonlijk. Bij een volgende kraam heb je nieuwe kansen."

Wees niet te enthousiast

Voor het handelsspel zijn veel trucjes toepasbaar. "Doe als je iets ziet wat je echt wilt hebben, niet te enthousiast. Hoe duidelijker het voor de verkoper wordt dat jij iets echt wilt hebben, hoe hoger de prijs wordt."

Ga vroeg, of ga laat

Bezoekers die vroeg gaan, hebben keuze uit een enorm assortiment. "De keuze is groot, maar je onderhandelpositie is minder goed. Verkopers nemen het risico om een hoger bod te krijgen voor een product." Als je juist later naar de vrijmarkt gaat, is de kans groot dat je kunt afdingen op prijzen. "Zo’n verkoper zit er niet op te wachten om zijn spullen weer mee naar huis te nemen." Met het risico dat mooie spullen al zijn verkocht.

Hoe meer, hoe beter

Wie meerdere spullen op het oog heeft bij de kraam van een handelaar, is in het voordeel. "Hoe meer spullen je koopt, hoe beter je de prijs kunt reduceren. Als ik mijn pijlen op een product richt, zorg ik vaak dat er nog iets is wat ik wel zou willen hebben. Als de verkoper niet wilt zakken met de prijs, kan ik dat item gebruiken als onderhandelmiddel. Zo van: ik ga akkoord met jouw prijs voor die stoel, maar dan wil ik er wel dat krukje bij."

Begin eerst een praatje

Volgens Beurskens is het een truc om de nadruk niet op het handelen te leggen. "Maak eerst een praatje met de handelaar en vraag tussen neus en lippen door wat de prijs is van bijvoorbeeld het boek het je op het oog hebt." Als een verkoper je iets gunt, dan heb je een betere onderhandelingspositie.

Laat geld zien

Zonder contant geld, en dan vooral muntgeld, ben je nergens. Op vrijmarkten wordt betaald met cash. Beurskens zegt dat het laten zien van geld de verkoper ook vaak over de streep haalt om een deal te sluiten. "Wil je ergens een tientje voor geven en heb je het op zak? Laat het zien, duw het de verkoper bij wijze van spreken in de hand."

Omlaag gaan kan niet

Een ongeschreven regel op vrijmarkten, is dat een bod niet omlaag bijgesteld wordt. "Als je schade ontdekt, dan is het natuurlijk een ander verhaal", zegt Beurskens. Als je niet zo goed weet wat voor bod je moet geven, adviseert hij de verkoper te vragen wat hij voor een product wil hebben.

Wees creatief

Als het niet wil vlotten met het omlaag krijgen van een prijs, is er altijd nog het charme offensief. "Bied aan een ijsje te halen, of een kop koffie. Een kus van je vrouw of man, het maakt niet uit wat het is. Maak een grapje en wees creatief", oppert Beurskens. Hij benadrukt dat onderhandelen een spel is. "Je kunt winnen en verliezen, dat hoort er bij."

Bied ook op grote items

Als je iets ziet wat je echt wil hebben, maar waar je niet mee wilt rondlopen, dan moet je je daar volgens Beurskens niet door laten afschrikken. "Een goede vondst is een goede vondst. Spreek af dat je het schilderij of de stoel later op komt halen, zodat je niet met zo'n groot ding over de markt loopt." Een aanbetaling doen of zelfs de hele prijs betalen en het uitwisselen van elkaars telefoonnummer is hierin heel gebruikelijk.



