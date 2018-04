Zes parels onder de vrijmarkten in Nederland

Apollolaan - Amsterdam Zuid

Volgens Post is de rommelmarkt aan de Apollolaan in het chique Amsterdam-Zuid al lang geen onbekende plek meer. Toch noemt hij de plek, omdat deze markt anders is dan alle anderen. "Hier verkopen BN'ers en rijke lui met een wijntje in de hand hun oude spullen, gewoon, omdat ze dat heel gezellig vinden." Hij stelt dat deze mensen hun vaak dure spullen niet naar de kringloop brengen, maar één keer per jaar hun design-items voor een klein prijsje verkopen.

Waar? Apollolaan, Amsterdam vanaf 6.00 uur

Centrum Delft

In Delft is er een XL-rommelmarkt door het oude stadscentrum. "Het is er druk, maar deze vrijmarkt is veel minder massaal dan die in Amsterdam. Het oude stadscentrum is een prachtige omgeving. Mijn tip is om te starten bij het Doelenplein, ook om het plein liggen veel straatjes waar mensen echt leuke spullen verkopen. Er heerst een beetje een Frans sfeertje op het knusse plein."

Waar? Centrum Delft, vanaf 9.00 uur

Centrum Harderwijk

"De vrijmarkt in Harderwijk is groot en gemoedelijk, zonder geschreeuw en gedoe." Het aanbod is een mix van tweedehands spullen van jongeren en echt oude antiek. Volgens Post is dat te verklaren doordat er mensen wonen die echt nog iets moois op zolder hebben staan. "In de Randstad kun je veel minder goed scoren, daar zijn alle mooie spullen al verpatst."

Waar? Centrum Harderwijk, vanaf 6.00 uur

Goffertpark - Nijmegen

De vrijmarkt in het Goffertpark in Nijmegen is alles behalve klein, of rustig. Het is er ronduit druk, beaamt Post. Wel is het een van de betere vrijmarkten in Nederland. Brocante en meubels, maar ook merkkleding en kinderspeelgoed. Het aanbod is heel divers.

Waar? Goffertpark, Nijmegen vanaf 9.00 uur

Warnsveld

Een plek waar veel antiek en retro voor een schijntje wordt verkocht is de kleedjesmarkt in Warnsveld. De markt wordt in een woonwijk gehouden, waar gezinnen hun complete huisraad te koop zetten. Volgens Post een markt waar veel antiek te koop is, van zilveren lepeltjes tot porselein.

Waar? Rijksstraatweg 1, Warnsveld, vanaf 7.00 uur

Kenaupark - Haarlem

Ook in Haarlem is volgens Post een parel onder de vrijmarkten. In het Kenaupark verkopen kinderen hun oude speelgoed voor kleine prijzen. "Niet alleen de kwaliteit van de spullen is hoog, ook de sfeer is goed. Zo is er live-muziek en zijn er foodtrucks waar bezoekers iets te eten of te drinken kunnen kopen."

Waar? Kenaupark, Haarlem vanaf 8.00 uur



