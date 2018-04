Lintjes voor directeuren recyclingbedrijf en cosmeticaconcern

Het gaat om directeur-grootaandeelhouder Johan van Peperzeel van recyclingbedrijf Van Peperzeel Services in Zeewolde en president-directeur George Keune van Keune Haircosmetics in Soest.

George Keune is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt het lintje omdat zijn bedrijf, dat actief is in 76 landen, niet van dierproeven gebruikmaakt bij het fabriceren van cosmetica. Ook werkt de onderneming met recyclebare flessen.

Keune werkt ook samen met verschillende goede doelen, waaronder de stichting Haarwensen en de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

Batterijen

Van Peperzeel ontvangt het lintje omdat hij zich inzet voor een betere inzameling en recycling van batterijen en metalen. Dat doet hij samen met de Europese koepelorganisatie stichting Batterijen. De ondernemer heeft onder meer een nieuwe sorteermachine ontwikkeld voor de verwerking van batterijen.

Ook was Van Peperzeel tot 2018 actief als bestuurslid van de Metaal Recycling Federatie en werkt hij als vrijwilliger bij het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN). Het NEN stimuleert en begeleidt de ontwikkeling van normen voor producten, diensten en processen. Van Peperzeel is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

In totaal hebben 2.912 personen dit jaar een koninklijke onderscheiding gekregen ter ere van Koningsdag. Bij verreweg de meeste van hen gaat het om een benoeming tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Slechts achttien gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van de Nederlandse Leeuw.