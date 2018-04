Ruim 2.900 mensen koninklijk onderscheiden tijdens lintjesregen

Het gaat hierbij om vrijwilligers die vanwege bijzondere verdiensten de onderscheiding krijgen. Er zijn dit jaar 126 gedecoreerden die de onderscheiding krijgen vanwege hun inspanningen in een betaalde baan.

De oudste persoon die een koninklijke onderscheiding heeft gekregen, is de heer Du Pon uit Vlaardingen. De 105-jarige man is sinds 1934 actief als vrijwilliger bij onder meer supermarktketen Coop, de gereformeerde kerk in Rotterdam en de Fonteinkerk in Vlaardingen. Ook was hij tien jaar mantelzorger voor zijn vrouw en is hij vrijwilliger bij Seniorenwelzijn.

De jongste persoon met een koninklijke onderscheiding is Michael van Gerwen. De 29-jarige darter werd begin vorig jaar wereldkampioen.

Bekende Nederlanders

Onder de gedecoreerden zijn meer bekende Nederlanders. Zo krijgen presentatrice Caroline Tensen, radiomaker Edwin Evers en rapper Angelo Diop, beter bekend als Rotjoch, een koninklijke onderscheiding.

Tensen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar wervingsacties voor verschillende projecten. Daarnaast is de presentatrice sinds 2000 vrijwilliger bij Orange Babies, een organisatie die zwangere vrouwen met het hiv-virus helpt.

Rapper Rotjoch krijgt dezelfde onderscheiding, onder meer omdat hij met zijn programma 101Barz een platform biedt aan jonge, startende artiesten.

Evers (46), die onlangs aankondigde te stoppen met zijn ochtendprogramma bij Radio 538, wordt niet alleen geridderd vanwege zijn werk voor de radio, maar ook vanwege zijn inzet voor goede doelen.

Lintjesregen

Dit jaar hebben 2.912 personen een koninklijke onderscheiding gekregen, wat fors meer is dan de 2.815 uitgereikte onderscheidingen van 2017.

Het merendeel van de gedecoreerde personen komt uit de provincie Zuid-Holland, 574 in totaal. Hierna volgt Noord-Brabant met 530 personen en Gelderland met 351 personen.

In totaal zijn er 3.287 voordrachten voor de lintjesregen gedaan, over 375 hiervan werd een negatief advies uitgebracht.