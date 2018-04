Dit zijn de grote gratis feesten tijdens Koningsdag

Vrijhaven - Amsterdam

Tijdens Vrijhaven op de NDSM-werf ontsnappen bezoekers aan de drukte van het centrum van de hoofdstad. Dj’s draaien houseplaten en in de IJ-hallen is een enorme kindervrijmarkt.

Waar? NDSM Werf, Amsterdam

Wanneer? Koningsdag, 09.00 tot 20.00 uur

Voor alle leeftijden

The Life I Live Festival - Den Haag

Het centrum van Den Haag verandert tijdens Koningsdag in een festivalterrein. Op verschillende plekken in de stad staan podia waar onder anderen Roxanne Hazes en The Brahms optreden op tijdens The Life I Live, een festival dat gratis te bezoeken is.

Waar? Centrum Den Haag (9 verschillende locaties)

Wanneer? Koningsnacht en Koningsdag

Voor alle leeftijden

Containerbar Noord - Rotterdam

Een gratis mini-festival, dat is Containerbar Noord in Rotterdam. Op Koningsdag geven vooral lokale artiesten een optreden en is er daarnaast aan uitgebreide catering gedacht.

Waar? Noordplein, Rotterdam

Wanneer? Koningsdag van 13.00 tot 23.00 uur

Voor alle leeftijden

Royal Dutch - Eindhoven

Vanaf het middaguur tot middernacht verandert het Stadhuisplein in Eindhoven in een enorm oranjefeest. Op het programma staan dj’s als Billy the Kit, Chocolate Puma en Dannic.

Waar? Stadhuisplein, Eindhoven

Wanneer? Koningsdag van 12.00 tot 00.00 uur

Vanaf 18 jaar

Centrum Utrecht

Op het Domplein (Kingdom), de Neude, het Stadhuisplein en Janskerkhof (Janskerhof kleurt oranje!) kunnen feestgangers genieten van een gratis feestje in Utrecht. Grote podia waar dj’s en bands een optreden geven, worden speciaal voor de verjaardag van de koning opgebouwd.

Waar? Domplein, de Neude, Stadhuisplein en Janskerkhof

Wanneer? Koningsdag van 13.00 tot 18.00 uur

Voor alle leeftijden

Deventer Konings Festival

Het Deventerse Havenkwartier tovert tijdens Koningsdag om in een festivalterrein. Met overdag een 'familieproof' programma met kleedjesmarkt en in de avond een optreden van Martijn Fischer die hits van Hazes zingt. Om 19.00 uur start een gratis house- en technofeest dat doorgaat tot diep in de nacht.

Waar? Fooddock, Havenkwartier Deventer

Wanneer? Koningsdag van 11.00 tot 00.00 uur (het technofeest gaat door tot 03.00 uur)

Overdag voor alle leeftijden, feest in de avond vanaf 18 jaar

Festival De Luie Hond - Arnhem

Wie tijdens Koningsdag naar Arnhem gaat, kan kiezen uit heel veel verschillende feesten met ieder een eigen muziekstijl. Tijdens Festival De Luie Hond wordt de bezoeker de hele Koningsdag lang verblijd met live-muziek van bijvoorbeeld My Baby en Kenny B.

Waar? Gele rijdersplein, Arnhem

Wanneer? Koningsnacht en Koningsdag

Voor alle leeftijden

Zwaaien naar de Koning - Groningen

Koning Willem Alexander viert zijn verjaardag dit jaar in het noorden van het land. Zwaaien naar de koning in Groningen is hartstikke gratis. Daarnaast is er op de Vismarkt een groot openluchtfeest met optredens van Tim Akkerman en Kensington dat gratis te bezoeken is.

Waar? Vismarkt, Groningen

Wanneer? Koningsdag, van 13.00 tot 23.00 uur

Voor alle leeftijden



Maandag 30 april tussen 12.45 en 13.45 uur kan je via NUjij live al jouw vragen over vijf jaar Willem-Alexander als koning stellen aan historicus en auteur Han van Bree. Stuur hier nu alvast je vragen in.