Een feestje vieren tijdens Koningsnacht? Een selectie van gratis feesten

Vismarkt - Groningen

Op de Vismarkt in het centrum van Groningen bouwen Fresku, Rondé en Di-rect een buitenfeestje om de verjaardag van de koning te vieren. De optredens beginnen om zeven uur en het feest gaat door tot na middernacht.

Waar? Vismarkt, Groningen

Wanneer? Koningsnacht van 19.00 tot 01.00 uur

Voor alle leeftijden

Brak op het plein - Leeuwarden

Het Wilhelminaplein in Leeuwarden verandert op Koningsnacht in een tijdelijke, openlucht club. Dj’s als Steff Da Campo en Martin Harder & Ricardo Silvio draaien er platen. Mensen van alle leeftijden zijn welkom op het feest in het centrum van Leeuwarden.

Waar? Wilhelminaplein, Leeuwarden

Wanneer? Koningsnacht van19.00 tot 00.00 uur

Voor alle leeftijden

The Life I Live Festival - Den Haag

Het centrum van Den Haag is tijdens Koningsnacht één groot festivalterrein tijdens The Life I Live. Op verschillende plekken zoals de Lange Voorhout en het Kerkplein trakteren artiesten als Kraantje Pappie, Pete Philly, Gallowstreet en Tim Knol feestvierders op een gratis optreden.

Waar? Centrum Den Haag (diverse locaties)

Wanneer? Koningsnacht, vanaf 19.00 tot 01.00 uur

Voor alle leeftijden

Het Foute Oranjefeest - Arnhem

Als het op Koningsnacht aankomt, meet Arnhem zich met de grote steden. Op praktisch iedere plek in de stad wordt feest gevierd. Van urban (KingSize op de Markt) tot techno (8Bahn festival) tot Het Foute Oranjefeest op de Trans, waar artiesten als Wolter Kroes, de Vengaboys en rapper Sjors het podium op klimmen.

Waar? Trans, Arnhem

Wanneer? Koningsnacht van 19.00 tot 00.00 uur

Voor alle leeftijden

Kingdom - Utrecht

Op het Domplein in Utrecht kunnen feestvierders tijdens Kingdom uit hun dak gaan bij de Utrechtse Dom. Dj’s en de Hermes House Band verzorgen een optreden tijdens dit gratis feest in het hart van Utrecht.

Waar? Domplein, Utrecht

Wanneer? Koningsnacht van 18.00 tot 01.00 uur

Voor alle leeftijden

Kingsnight Festival - Enschede

Tijdens Kingsnight Festival in Enschede kunnen bezoekers gratis uit hun dak gaan op house, Nederlandstalige muziek of hits uit de jaren 90. Er zijn drie podia met optredens van onder andere Maan, Frans Duijts en Mr. Polska. Wie het leuk vindt, doet mee aan een typisch Hollands spel zoals koekhappen of klompendansen.

Waar? Universiteit Enschede

Wanneer? Koningsnacht, van 19.00 tot 01.00 uur

Voor alle leeftijden

Royal Dutch - Eindhoven

Op het Stadhuisplein in Eindhoven draaien dj’s tijdens Royal Dutch hun beste platen. De line-up bestaat onder andere uit Childsplay, Lampegastuh en Mark With a K. Het feest is gratis te bezoeken, maar de organisatie waarschuwt dat de hekken worden gesloten als het plein vol is.

Waar? Stadhuisplein, Eindhoven

Wanneer? Koningsnacht 19.00 tot 01.00 uur

Vanaf 18 jaar



