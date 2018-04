Steeds meer sportclubs helpen scholen bij Koningsspelen

Dat heeft een woordvoerder van de Koningsspelen woensdag gemeld.

In totaal doen vrijdag ruim zesduizend basisscholen door heel Nederland mee aan de Koningsspelen. Dit betekent dat het sportfeest 1,26 miljoen kinderen bereikt. Dit aantal is sinds de introductie zes jaar geleden redelijk stabiel gebleven.

Zo’n kwart van de Nederlandse basisscholen doet niet mee. "We evalueren elk jaar waarom die scholen dat niet doen", legt een woordvoerder uit. "Sommige scholen kiezen ervoor om er eens in de twee jaar groots mee uit te pakken. Een andere reden die wordt genoemd, is de werkdruk waar docenten toch al mee worstelen."

Koningsmatch

Daarom introduceerde de organisatie vorig jaar de Koningsmatch, een app die scholen koppelt aan sportclubs of buurtverenigingen die willen helpen de sportdag te organiseren. "Het initiatief slaat aan", vertelt de zegsvrouw. "Scholen willen niet alleen meer afhankelijk zijn van ouders of vrijwilligers. En sportverenigingen zien de waarde in van het promoten van bewegen onder jongeren."

Het gaat in veel gevallen om het ter beschikking stellen van complexen of velden. Soms helpen de clubs ook met het logistieke deel van de Koningsspelen. Exacte cijfers van het aantal 'matches' kan de woordvoerder niet geven. "Maar we horen veel enthousiaste verhalen. Ook merken we dat steeds meer scholen samen optrekken om de Koningsspelen te organiseren."

Johan Cruijff

De Koningsspelen werden in het leven geroepen in het jaar dat koning Willem-Alexander de troon besteeg. Het doel van de landelijke sportdag is om jongeren in beweging te krijgen. Het initiatief wordt gesteund door de Johan Cruijff Foundation en de Krajicek Foundation.

Scholen die zich aanmelden, krijgen een gezond ontbijt en een Koningsdagpakket met sport- en spelmaterialen. De organisatie van de sportdag moeten de scholen zelf op zich nemen. Kinderen voor Kinderen maakt elk jaar een speciaal Koningsdag-lied voor de warming up. Dit jaar heet het nummer Fitlala.

De Koningsspelen worden overigens niet alleen in Nederland gevierd, maar ook op de eilanden in Caribisch Nederland.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!