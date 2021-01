PSV heeft dinsdagavond met moeite de kwartfinales van het TOTO KNVB Beker-toernooi bereikt. De Eindhovenaren kregen in de eerste helft van de uitwedstrijd tegen FC Volendam veel kansen tegen en sloegen na rust toe (0-2).

De Keuken Kampioen Divisie-club kwam voor rust tot liefst veertien schietkansen, waarvan zes op doel, maar wonderwel hield PSV stand. In de tweede helft schoot Noni Madueke de uitploeg snel op 0-1, waarna Denzel Dumfries een strafschop benutte (0-2).

Het is voor het eerst sinds het seizoen 2017/2018 dat PSV de kwartfinales in het bekertoernooi heeft gehaald. De laatste eindzege van de Eindhovenaren is al negen jaar geleden.

PSV weet nog niet welke club tegenstander wordt in de kwartfinales, die op 9, 10 en 11 februari gepland staan. Later deze week wordt geloot, maar nu is al duidelijk dat de ploeg van trainer Roger Schmidt een uitwedstrijd zal spelen. Eerder op de avond plaatsten Excelsior en Vitesse zich voor de kwartfinales.

FC Volendam baalt na weer een gemiste kans voor rust. FC Volendam baalt na weer een gemiste kans voor rust. Foto: Pro Shots

Schmidt kiest voor sterkte opstelling

Schmidt koos tegen tegen de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie voor een sterke opstelling, al mocht tweede doelman Lars Unnerstall starten in het Kras Stadion. De Duitse keeper had in de eerste helft heel veel te doen, want PSV speelde zwak en ontsnapte meermaals aan een tegentreffer.

Volendam-spelers Samuele Mulattieri, Boy Deul en Nick Doodeman kregen de bal niet langs Unnerstall, die een uitstekende indruk maakte. De enige mogelijkheid voor rust van PSV was voor Mauro Júnior.

Na rust herpakte PSV zich en was het kwaliteitsverschil zichtbaar. Madueke, die met Donyell Malen de aanval vormde, kreeg in de 52e minuut ruimte van de Volendam-verdedigers en schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied fraai in de hoek.

Vreugde bij Noni Madueke en Donyell Malen na de 0-1. Vreugde bij Noni Madueke en Donyell Malen na de 0-1. Foto: Pro Shots

Dumfries verdient en benut een strafschop

Met de 0-1 op het scorebord kwam PSV niet echt meer in de problemen en twaalf minuten voor tijd was de wedstrijd beslist.

Dumfries glipte in het Volendamse strafschopgebied langs zijn tegenstander en ging onderuit, waarna hij zelf achter de bal ging staan. De penalty van de Oranje-international was matig, maar via keeper Joey Roggeveen ging de bal toch in het doel.

In de slotfase was Volendam nog een keer dicht bij een doelpunt. Invaller Mike Eerdhuijzen schoot op de paal, waardoor het 0-2 bleef.