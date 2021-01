AZ kan woensdag in de topper tegen Ajax voor de tiende keer op rij de kwartfinales van het TOTO KNVB-bekertoernooi bereiken. Als de Alkmaarders daarin slagen, evenaren ze hun eigen record uit de jaren zeventig en tachtig.

Vanaf het seizoen 1972/1973 tot en met de jaargang 1981/1982 schaarde AZ (toen nog AZ'67 geheten) zich tien keer op rij bij de laatste acht en nog altijd is het de enige club die dat ooit gepresteerd heeft.

De laatste keer dat AZ de kwartfinales niet haalde was in het seizoen 2010/2011, toen Ajax in de achtste finales door een goal van Miralem Sulejmani met 1-0 won. Vorig seizoen verloor AZ verrassend in de kwartfinales met 1-3 van NAC Breda.

AZ mag richting de kraker van woensdag tegen Ajax moed putten uit de recente confrontaties met de Amsterdammers. Vorig seizoen werd in de Eredivisie met 0-2 gewonnen in de Johan Cruijff ArenA en in het AFAS Stadion was AZ in december 2019 met 1-0 te sterk.

Imponerende cijfers AZ tegen top drie

Ook tegen de andere clubs uit de traditionele top drie presteert AZ ijzersterk. De laatste zes confrontaties met Ajax, Feyenoord of PSV werden gewonnen en daarin kreeg de tweevoudig landskampioen en viervoudig bekerwinnaar maar één goal tegen.

De laatste keer dat Ajax de kwartfinales van de beker niet haalde is pas drie jaar geleden toen de Amsterdamse club na 1-1 door FC Twente geklopt werd in de strafschoppenserie.

De achtste finale tussen AZ en Ajax begint woensdag om 21.00 uur in het lege AFAS Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis. Het is de tiende bekerconfrontatie ooit tussen de twee clubs. Vijf keer ging AZ door en vier keer trok Ajax aan het langste eind.