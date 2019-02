Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst wilde dinsdag nog niet zeggen of hij woensdag in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax met Robin van Persie of Nicolai Jörgensen in de spits gaat beginnen. Hij ziet het ook als optie dat beide aanvallers samen spelen.

De 35-jarige Van Persie kreeg zondag nog rust in de competitiewedstrijd op bezoek bij PSV (1-1). Jörgensen mocht daarom weer eens aan de aftrap verschijnen en beschaamde het vertrouwen niet door het Rotterdamse doelpunt te maken.

"Jörgensen heeft een moeilijke periode gehad en komt langzaam terug op zijn niveau. Ik heb morgen voorin veel keuze, dat is goed", zei Van Bronckhorst op zijn persconferentie voorafgaand aan de kraker tegen Ajax.

De oefenmeester stelde dat hij er "in zijn hoofd" al uit is welke elf spelers hij woensdag het veld in zal sturen, maar dat wilde hij nog niet met de buitenwereld delen.

"Van Persie en Jörgensen kunnen makkelijk samen in één elftal samen spelen. Dat hebben ze dit seizoen ook wel laten zien in sommige wedstrijden", vertelde hij wel.

'Het zijn allbei spelers met kwaliteiten'

Jörgensen werd twee jaar geleden nog topscorer van de Eredivisie, maar dit seizoen staat de teller pas op drie. Van Persie is in zijn laatste jaar als prof beter op dreef met elf. De routinier blonk vorige maand met twee treffers nog uit in de memorabele 6-2-zege op Ajax.

"Het zijn allebei spelers met kwaliteiten. Nicolai heeft zijn vorm nog niet gehaald vanwege een moeilijke voorbereiding, maar hij wordt sterker. Hij is op de weg terug. Robin is voor ons bepalend geweest", aldus Van Bronckhorst.

Feyenoord is aan een zwak seizoen bezig, al komt het in topduels met PSV en Ajax vaak wel goed voor de dag. Van Bronckhorst denkt dat zijn spelers een goed gevoel overhielden aan het gelijkspel tegen PSV, waarin zijn ploeg een half uur met tien man speelde.

"Ik denk dat we veel goed hebben gedaan zondag, dat geeft vertrouwen. Het besef hoe goed we kunnen spelen, is terug. Wij waren zondag een team, waarbij spelers persoonlijk hun niveau haalden."

Van Beek vermoedelijk vervangen door St. Juste

Van Bronckhorst zag zijn elftal dit seizoen al vaak diep wegzakken na een goede wedstrijd. Na de 6-2-zege op Ajax werd er bijvoorbeeld verloren van Excelsior. "Dat is voor ons dit seizoen het euvel", gaf hij toe.

De geschorste Sven van Beek wordt vermoedelijk vervangen door Jeremiah St. Juste, die maandag weer volledig meetrainde nadat hij het duel met PSV had gemist.

Ook Eric Botteghin nam deel aan de groepstraining. De Braziliaan dreigde de rest van het seizoen te moeten missen met een knieblessure, maar zijn herstel verloopt voorspoedig. De wedstrijd tegen Ajax komt voor hem nog wel te vroeg.

Feyenoord-Ajax begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom. De andere halve finale gaat donderdag tussen Willem II en AZ.