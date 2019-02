De KNVB heeft Dennis Higler aangewezen als scheidsrechter voor de Eredivisie-topper van zondag tussen PSV en Feyenoord. Kevin Blom fluit volgende week woensdag Feyenoord tegen Ajax in de halve finales van de TOTO KNVB-beker.

Bas Nijhuis is de VAR bij PSV tegen Feyenoord, dat zondag om 14.30 uur begint in het Philips Stadion. Het is voor het eerst dat de 33-jarige Higler een wedstrijd tussen twee clubs uit de traditionele top drie leidt.

De Eindhovense koploper heeft vier punten voorsprong op Ajax, dat eerder die dag (12.15 uur) op bezoek gaat bij ADO Den Haag.

De wedstrijd in het Cars Jeans Stadion staat onder leiding van Jeroen Manschot en Richard Martens is aangewezen als VAR.

Higler ook nog VAR in KNVB-beker

Blom fluit zaterdag NAC Breda tegen FC Groningen, waarna hij vier dagen later dus de leiding heeft bij Feyenoord-Ajax. Siemen Mulder is de VAR bij het bekerduel in De Kuip dat om 20.45 uur begint.

Bij de andere halve finale, Willem II tegen AZ, is Jochem Kamphuis scheidsrechter en Higler VAR. De aftrap in het Koning Willem II Stadion is donderdag om 20.45 uur.

Opvallend is dat Willem II tegen AZ komende zondag om 16.45 uur ook op het programma staat in de Eredivisie. Dat duel staat onder leiding van Rob Dieperink.

