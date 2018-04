Van Galen of De Wolf reikt beker uit na finale tussen AZ en Feyenoord

In de honderdste editie van KNVB-beker staan AZ en Feyenoord zondag in De Kuip tegenover elkaar in de eindstrijd. De laatste jaren mogen de finalisten een clubicoon kiezen die de beker bij winst mag uitreiken.

Vorig jaar zou Kees Kist de beker uitreiken bij winst van AZ, maar de ploeg van trainer John van den Brom verloor de finale met 2-0 van Vitesse.

In 2010 stond De Wolf al stand-by om de beker te mogen overhandigen aan Feyenoord, maar de Rotterdammers verloren de finale over twee duels van Ajax. Daardoor mocht Dennis Bergkamp de 'dennenappel' aan de Amsterdammers uitreiken.

Feyenoord won de beker voor het laatst in 2016. Wim Jansen overhandigde de beker destijds aan toenmalig aanvoerder Dirk Kuijt.

Van Galen

Tussen 1997 en 2006 speelde Van Galen 246 competitieduels voor AZ. De middenvelder werd in 2004 op 34-jarige leeftijd nog international, maar kwam niet verder dan die ene interland tegen Andorra.

De Wolf, net als Van Galen een bikkelharde speler, kwam tot zes interlands voor Oranje. Als verdediger speelde hij tussen 1989 en 1994 111 competitieduels voor Feyenoord.

Tegenwoordig is de 55-jarige De Wolf actief als trainer van Spakenburg, koploper in de Derde Divisie. Van Galen (48) is bij AZ in dienst als scout.

De bekerfinale tussen AZ en Feyenoord begint zondag om 18.00 uur en staat onder leiding van arbiter Björn Kuipers.