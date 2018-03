Feyenoord verslaat Willem II en treft AZ in finale KNVB-beker

Steven Berghuis brak na 21 minuten de ban in De Kuip en Robin van Persie hielp de thuisploeg een kwartier na rust aan een 2-0 voorsprong. Voor de 34-jarige aanvaller was dat al de driehonderdste treffer in zijn club- en interlandloopbaan.

Het slotakkoord in De Kuip was zes minuten voor tijd voor Tonny Vilhena, waardoor Feyenoord in de race blijft om voor de dertiende keer in de clubhistorie de KNVB-beker te winnen.

In de bekerfinale op 22 april wacht AZ, dat eerder op woensdagavond al afrekende met FC Twente in de halve finale: 4-0. De Alkmaarders wonnen de beker in 2013 voor het laatst.

Feyenoord kroonde zich in 2016 voor het laatst tot bekerwinnaar. Twee jaar geleden was de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst met 2-1 te sterk voor FC Utrecht.

Dominant

Door de teleurstellende resultaten in de competitie is het bekertoernooi voor Feyenoord de laatste kans om het seizoen nog enige glans te geven en dat liet de thuisploeg ook zien in de beginfase. De nummer zes van de Eredivisie was dominant en Willem II moest vooral tegenhouden.

Dat leidde in het begin onder meer tot schoten van Ridgeciano Haps , Tonny Vilhena en Karim El Ahmadi, maar doelman Mattijs Branderhorst hield zijn doel in eerste instantie schoon. Na iets meer dan twintig minuten spelen moest hij alsnog capituleren nadat Berghuis een voorzet van Haps binnenwerkte.

Willem II deelde in het restant van de eerste helft wat speldenprikjes uit, maar Feyenoord werd niet echt serieus in de problemen gebracht door de Tilburgers en kreeg zelfs nog een mogelijkheid op de 2-0. Jean-Paul Boëtius, die de voorkeur kreeg boven Jens Toornstra, schoot echter hoog over.

Counter

Na rust veranderde weinig aan het spelbeeld in De Kuip. Feyenoord kreeg in de jacht op een comfortabelere voorsprong diverse kansen waaronder een grote voor Berghuis, maar hij verspeelde een vrije schietkans door de bal niet goed te raken.

Een kwartier na rust viel de beslissing in Rotterdam, vlak nadat Willem II zijn grootste kans van de wedstrijd kreeg. Damil Dankerlui zag zijn harde schot knap gepareerd worden door Brad Jones en ook de daaropvolgende corner leverde niks op, waarna Feyenoord genadeloos toesloeg in de counter. Haps rende met de bal het strafschopgebied in en legde af op Van Persie, die de bal fraai achter Branderhorst werkte.

Het verzet van Willem II was daarmee definitief gebroken. Feyenoord kon de wedstrijd rustig uitspelen en vergrootte de marge vlak voor tijd naar drie. Tonny Vilhena passeerde twee man in het strafschopgebied en schoot vervolgens raak in de verre hoek, waardoor Feyenoord zich net als AZ voor de bekerfinale plaatste.

Bekijk de uitslagen in de KNVB-beker