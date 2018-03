AZ naar tweede bekerfinale op rij door overtuigende zege op FC Twente

Halverwege stond AZ al op een 1-0 voorsprong door een treffer van Guus Til. Wout Weghorst en Oussama Idrissi (twee doelpunten) vergrootten de marge in de tweede helft naar vier.

Voor AZ is het al de tweede bekerfinale op rij. De ploeg van trainer John van den Brom ging vorig jaar in de eindstrijd ten onder tegen Vitesse (0-2). AZ won de KNVB-beker in totaal vier keer en in 2013 voor het laatst.

FC Twente, dat op weg naar de halve finales onder meer Ajax uitschakelde, kan zich door de nederlaag in Alkmaar volledig richten op lijfsbehoud in de Eredivisie. De ploeg van trainer Gertjan Verbeek bezet de zorgwekkende zestiende plek op de ranglijst.

De andere halve finale in de KNVB-beker gaat woensdagavond tussen Feyenoord en Willem II. Die twee ploegen spelen om 20.45 uur in De Kuip tegen elkaar.

Til

AZ was tegen Twente de grote favoriet voor de zege, al ging de thuisploeg wat moeizaam van start. De eerste grote kans kwam pas na 24 minuten en resulteerde ook direct in een doelpunt. De mee opgekomen Jonas Svensson hield het overzicht en legde terug op Til, die koeltjes doel trof in de rechterhoek.

AZ had de score in de eerste helft nog verder uit moeten breiden, maar het vizier stond niet op scherp bij de Alkmaarders. Eerst stuitte Alireza Jahanbakhsh op doelman Joël Drommel en in de rebound werkte Weghorst naast via het been van Peet Bijen.

FC Twente kwam slechts sporadisch voor het doel van AZ. De beste mogelijkheid voor rust was voor Oussama Assaidi, die na blessureleed zijn rentree maakte, maar het afstandsschot van de aanvaller werd over de lat getikt door doelman Marco Bizot.

Weghorst

Ook in de tweede helft kwam de meeste dreiging van AZ. Nadat de thuisploeg vlak na rust al wat speldenprikjes uitdeelde, gooide de huidige nummer drie van de Eredivisie het duel in een tijdsbestek van vier minuten volledig in het slot.

Weghorst kopte na 64 minuten een voorzet van Idrissi binnen en tekende daarmee al voor zijn negende treffer in de KNVB-beker dit seizoen, waarna Idrissi vier minuten later zelf voor de 3-0 tekende.

De tandem Weghorst-Idrissi leidde na 73 minuten ook tot de vierde treffer van de avond. Weghorst tekende voor zijn eerste assist en Idrissi voor zijn tweede treffer van de avond, waardoor AZ zich probleemloos voor de bekerfinale plaatste.