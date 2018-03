'Zelfs op een slechte dag mag Willem II geen probleem zijn voor Feyenoord'

"Ik gok dat het 3-0 wordt", aldus Israël in gesprek met NUsport. "Willem II is geen hoogvlieger. Begin dit seizoen was ik er nog bij in De Kuip toen Feyenoord voor de competitie tegen Willem II speelde en toen werd het 5-0. Zo groot kan het verschil dus zijn."

"Zelfs als Feyenoord een slechte dag heeft moeten ze daarom gewoon kunnen winnen. Maar goed, laten we hopen dat het weer eens draait. Ik heb genoeg slechte wedstrijden van Feyenoord gezien dit seizoen."

Een van die slechte wedstrijden was afgelopen zondag de met 1-3 verloren topper in De Kuip tegen PSV. Met het oog op de wedstrijd tegen Willem II hield trainer Giovanni van Bronckhorst Robin van Persie toen negentig minuten op de bank, terwijl clubtopscorer Steven Berghuis halverwege met een lichte blessure in de kleedkamer achterbleef.

Tegen Willem II verwacht Israël dat Feyenoord wel op volle oorlogssterkte is, nadat hij zich zondag ergerde aan de manier waarop de ploeg de topper benaderde. "Het was verschrikkelijk. Spelers sparen tegen PSV is Feyenoord-onwaardig. Van Persie had bijvoorbeeld gewoon minuten moeten maken."

Geniale actie

De oud-verdediger, die van 1966 tot 1974 voor Feyenoord speelde, is dan ook blij dat Van Persie tegen Willem II hoogstwaarschijnlijk wel in de basis staat. "Hij kan niet meer negentig minuten volle bak gaan, maar met een geniale actie kan hij wel wat teweegbrengen. Dat heeft dit Feyenoord nodig."

Overigens vindt Israël het seizoen van Feyenoord niet geslaagd als de ploeg van Van Bronckhorst erin slaagt de beker te winnen.

"Het verval na vorig seizoen is te groot. Het was te vaak heel slecht. En we moeten de prestaties in het bekertoernooi niet overdrijven. Qua loting zat het niet tegen, met alleen maar thuiswedstrijden. Dat mogen we niet vergeten."

Feyenoord tegen Willem II begint woensdag om 20.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van arbiter Kevin Blom. De andere halve finale gaat tussen AZ en FC Twente en de aftrap in Alkmaar is om 18.30 uur. Op 22 april is de finale in De Kuip.