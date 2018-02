Van den Brom vertrouwt op nieuwe bekerfinale met 'hongerig' AZ

"De honger naar succes is al het hele seizoen aanwezig en zichtbaar bij ons", blikt Van den Brom vooruit op de website van AZ. "Die honger is alleen maar te stillen door aan het eind van de rit iets tastbaars over te houden."

AZ staat momenteel stevig op de derde plaats in de Eredivisie, maar lijkt de titel al te kunnen vergeten. De achterstand op koploper PSV bedraagt, met nog negen wedstrijden te gaan, twaalf punten.

Het bekertoernooi is daarom de enige kans op een prijs voor de Noord-Hollanders, die voor de zesde keer in de laatste zeven jaar tot de laatste vier ploegen behoren en vorig seizoen in de finale in De Kuip nog moesten buigen voor Vitesse.

Vertrouwen

"De selectie staat als een huis, iedereen weet wat hij moet doen, dus ik heb er alle vertrouwen in dat we de finale gaan halen. De twee gewonnen wedstrijden tegen Twente in de competitie geven vertrouwen, maar bieden natuurlijk geen enkele zekerheid."

AZ neemt het bekertoernooi heel serieus, verzekert Van den Brom. "Omdat we weten waartoe het kan leiden", vertelt Van den Brom, die op de langdurig geblesseerden Calvin Stengs en Marko Vejinovic na over een fitte selectie beschikt tegen Twente.

Verbeek

Verbeek wil op zijn beurt nog niet al te veel kwijt, maar kan wel verklappen dat de kans dat Oussama Assaidi weer terugkeert vrij groot is. "Je weet nooit wat er gebeurt tussen vandaag en morgen, maar de verwachtingen zijn positief", aldus de coach op de site van Twente.

Mounir El Hamdaoui is ook op de weg terug, maar de bekerwedstrijd komt nog te vroeg voor de spits. De Tukkers, die in de competitie tegen degradatie vechten, willen er niettemin het beste van maken in Alkmaar.

"Het belangrijkste is dat we in de Eredivisie blijven, maar je hoeft geen keuze te maken", vindt Verbeek. "We kunnen morgen winnen en zondag weer. Als topsporter wil je altijd winnen. In de beker kun je na vijf wedstrijden in de finale staan en zo'n prijs staat voor je leven op je cv."

Scheidsrechter Danny Makkelie fluit woensdag om 18.30 uur voor de aftrap van de halve finale tussen AZ en Twente. De winnaar speelt op zondag 22 april in de eindstrijd tegen Feyenoord of Willem II.

