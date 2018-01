Verbeek denkt dat fraaie bekertreffers 'bevrijding' zijn voor Maher

Met een vrije trap in de kruising van de rand van het strafschopgebied en een kiezelhard afstandsschot tekende Maher voor de laatste twee treffers van de avond. "Twee keer fantastisch ingeschoten", zei Verbeek in gesprek met FOX Sports.

"Dat laat wel zien dat hij nog steeds bepaalde kwaliteiten heeft. Bij de derde goal heeft die keeper de bal alleen maar horen suizen. Een fantastisch moment voor Maher, een bevrijding."

Verbeek zag wel dat de creatieve middenvelder matig aan de wedstrijd begon. "Ik vond hem in de eerste helft nog slordig, te pielerig in de kleine ruimte. In de tweede helft begon hij wat meer te spreiden."

Vertrouwen

Met zijn goals tegen Cambuur liet Maher eindelijk weer zien waarom hij bij AZ te boek stond supertalent. In Alkmaar debuteerde hij onder Verbeek in de Eredivisie en groeide uit tot Oranje-international.

Na zijn transfer (voor 7 miljoen euro) naar PSV in 2013 ging het bergafwaarts. Deze winter werd zijn contract in Eindhoven ontbonden en volgde bij Twente een hereniging met Verbeek, die hem meteen een basisplaats gaf tegen Roda JC (1-1) en PSV (0-2 nederlaag), Tegen Cambuur lukte het Maher pas om zich echt te onderscheiden bij zijn nieuwe club, al benadrukte hij na afloop dat het een teamprestatie was.

"We hebben het met het team gedaan, niet alleen ik. En ik heb geluk dat ik de trainer heel goed ken", zei Maher. "Dat hij me het vertrouwen geeft. Als je veel wedstrijden speelt, zie je dat het vanzelf groeit. Dan gaat het allemaal automatisch."

Toen Twente bij 1-1 een vrije trap kreeg op de rand van het strafschopgebied, voelde Maher genoeg vertrouwen om de bal op te eisen. "Ik zei al tegen Haris Vuckic en Oussama Assaidi: 'Ik voel me goed, ik wil hem nemen.' Gelukkig ging hij erin."

Degradatiestrijd

Door de 3-1 zege is Twente twee overwinningen verwijderd van bekerwinst, maar de ploeg uit Enschede wacht ook nog een zware degradatiestrijd. Zaterdag gaat de nummer vijftien op bezoek bij sc Heerenveen en dan hoopt Verbeek het succes in de beker een vervolg te geven Eredivsie.

"Maar dat is lastig, want we moeten nog aan elkaar wennen", stelde Verbeek. "Daarom is het jammer dat Mounir El Hamdaoui afhaakt in de rust. Hij had wat last van zijn hamstring en wilde geen risico nemen. Ook Stefan Thesker had een kleine enkelblessure, dus het zal zaterdag weer een andere opstelling zijn."

Heerenveen tegen Twente begint zaterdag om 19.45 uur en staat onder leiding van arbiter Jeroen Manschot.

