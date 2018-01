Uitblinker Maher gidst FC Twente naar halve finales KNVB-beker

FC Twente kwam voor rust nog wel op achterstand door een doelpunt van Mathias Schils, maar treffers na de pauze van Oussama Assaidi (strafschop) en Adam Maher (twee keer) bezorgden de Tukkers alsnog de winst.

FC Twente neemt het eind februari voor een plek in de eindstrijd op tegen de winnaar van een van de drie andere kwartfinales, te weten AZ-PEC Zwolle, Feyenoord-PSV en Willem II-Roda JC.

FC Twente maakte het zich tegen SC Cambuur vooral in de eerste helft onnodig moeilijk. Het thuisteam kreeg via Haris Vuckic en Assaidi twee opgelegde kansen.

Eerstgenoemde stuitte op aangeven van de in de basis debuterende Mounir El Hamdaoui - die in de spits de voorkeur kreeg boven Tom Boere - op Erik Cummins en laatstgenoemde wist de doelman wel te passeren, maar treuzelde vervolgens te lang waardoor diezelfde Cummings nog kon ingrijpen.

Gestraft

FC Twente werd in de 33e minuut door middel van de 0-1 gestraft voor die missers. Nigel Robertha hield de bal knap bij zich en vond aan de andere kant van het strafschopgebied met een sublieme pass de geheel vrijstaande Schils, die in tegenstelling tot Vuckic en Assaidi wel koel bleef op het beslissende moment.

FC Twente trapte in de openingsfase van de tweede helft het gaspedaal nog een stukje steviger in en was het dan ook wachten op de gelijkmaker. Die viel na een uur spelen.

Na een ietwat domme overtreding van Martijn van der Laan op de halverwege voor El Hamdaoui in het veld gekomen Boere mocht Assaidi vanaf elf meter aanleggen en ditmaal liet hij Cummings wel volledig kansloos.

FC Twente gooide vanaf dat moment alle schroom van zich af en na de 1-1 werd het ook al snel 2-1 en 3-1. Beide keren mocht Maher zich als doelpuntenmaker laten bejubelen. Eerst krulde hij in de 68e minuut een vrije trap vanaf zo'n zestien meter in de bovenhoek, waarna hij negen minuten later opnieuw de bal in het dak van het doel pegelde.

