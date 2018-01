Van Boekel fluit topper tussen Feyenoord en PSV in KNVB-beker

De 42-jarige Brabander krijgt volgende week woensdag in De Kuip assistentie van grensrechters Dave Goossens en Johan Balder. Allard Lindhout is vierde official.

Van Boekel leidde in december nog de achtste finale in de beker tussen FC Twente en Ajax. Het duel eindigde in 1-1, waarna Twente de strafschoppen beter nam. Een dag later ontsloeg Ajax trainer Marcel Keizer.

De laatste keer dat Van Boekel een duel tussen twee clubs uit de traditionele top drie floot was in december 2016, toen PSV met 1-1 gelijkspeelde tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena.

Bas Nijhuis leidt volgende week de kwartfinale tussen AZ en PEC Zwolle. De overige bekerduels worden gefloten door Ed Janssen (FC Twente-SC Cambuur) en Dennis Higler (Willem II-Roda JC).

Eredivisie

In de Eredivisie fluit Kevin Blom zaterdag (19.45 uur) het duel tussen FC Twente en koploper PSV. De wedstrijd tussen FC Utrecht en nummer twee Ajax staat zondag (12.30 uur) onder leiding van Danny Makkelie.

Feyenoord en ADO Den Haag krijgen zondag (14.30 uur) te maken met Bas Nijhuis. Reinold Wiedemeijer fluit zondag (16.45 uur) het duel tussen Willem II en AZ, de nummer drie van de Eredivisie.

