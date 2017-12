Van Bronckhorst roept Kramer op het matje na eten kroket in rust

"Ik heb het net meegekregen in de kleedkamer", reageerde Van Bronckhorst op de beelden die tijdens de pauze van het door Feyenoord met 3-1 gewonnen achtstefinaleduel werden getoond door FOX Sports.

"We zullen daar morgen zeker verder op ingaan met Michiel. Een broodje kroket is af en toe lekker, maar niet tijdens een wedstrijd. Dat lijkt me vanzelfsprekend."

De 29-jarige Kramer bleef donderdag in De Kuip negentig minuten lang op de bank. Dit seizoen speelde hij tot nu toe acht keer mee in de competitie, twee keer in de beker en twee keer in de Champions League. Slechts driemaal was hij basisspeler.

Incident

Ondanks het incident met Kramer hield Van Bronckhorst wel een goed gevoel over aan de avond. "We hebben op karakter gewonnen", zei hij. "Het belangrijkste is dat we door zijn. Daar ben ik blij mee."

Straf

Kramer werd in februari van dit jaar door Van Bronckhorst al tijdelijk uit de selectie gezet nadat hij een training oversloeg. Dat gebeurde na de wedstrijd tegen FC Groningen (2-0) waarin hij de hele wedstrijd op de reservebank bleef. De reserves moesten toen diezelfde avond een training afwerken, maar Kramer gaf daar geen gehoor aan.

De voormalig spits van NAC Breda, FC Volendam en ADO Den Haag moest daarna een week een individueel trainingsprogramma afwerken en een boete betalen.

Naar verluidt heeft NAC interesse om Kramer in de winterstop terug te halen naar Breda, waar hij ook tussen 2007 en 2009 speelde.

