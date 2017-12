Roda tegen VVSB met hangen en wurgen naar laatste acht KNVB-beker

Dani Schahin werd de matchwinner met een rake kopbal in de 48e minuut. De Duitse spits kreeg zeven minuten later rood, maar met tien man wist de hekkensluiter van de Eredivisie de overwinning toch over de streep te trekken.

VVSB zorgde twee seizoenen geleden nog voor een enorme stunt door in de beker door te dringen tot de halve finale, waarin werd verloren van FC Utrecht. Roda won het toernooi twee keer, in 1997 en 2000.

Roda JC voegde zich bij PEC Zwolle, SC Cambuur, Willem II, PSV, AZ en FC Twente, die zich dinsdag en woensdag al bij de laatste acht schaarden. Feyenoord kwam daar later donderdag nog bij na een 3-1 zege op Heracles Almelo.

Voorsprong

Roda kreeg op Sportpark De Boekhorst de kans om vroeg op voorsprong te komen, maar een kopbal van Tsiy William Ndenge eindigde op de lat. Daarna waren de beste kansen in de eerste helft voor VVSB, dat in de eerdere rondes onder meer Telstar en Katwijk had uitgeschakeld. Tim de Rijk raakte de paal en een afstandsschot van Tomas Arroyo ging rakelings naast.

De bezoekers herstelden zich van de slappe eerste helft door snel na rust op voorsprong te komen. Schahin kopte in de derde minuut van de tweede helft van dichtbij raak na een voorzet van Mikhail Rosheuvel. Dat de spits daarbij een klein duwtje had uitgedeeld aan zijn tegenstander kon volgens scheidsrechter Ed Janssen en videoref Dennis Higler door de beugel.

Doelpuntenmaker Schahin werd wat later de schlemiel toen hij met zijn tweede gele kaart naar de kant werd gestuurd. Met tien man kwam Roda, dat in de vorige ronde FC Groningen de baas was, met de rug tegen de muur te staan.

Ondanks enkele hachelijke momenten in de slotfase hield de Eredivisionist met hangen en wurgen stand en werd een plaats in de kwartfinale veiliggesteld.

Bekijk de uitslagen in de KNVB-beker