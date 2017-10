PEC met schrik vrij tegen amateurs, hoofdrol videoref bij bekerzege NEC

In Zwolle kwam het PEC van trainer John van 't Schip met de schrik vrij tegen Tweede Divisionist Kozakken Boys. De verrassende nummer vier van de Eredivisie rekende pas in de verlenging af met de Brabanders (3-2).

De amateurs uit Werkendam, die in het seizoen 2015/2016 nog stuntten met een plek in de achtste finales van de KNVB-beker, maakten het PEC bijzonder lastig en capituleerden pas na ruim 105 minuten spelen.

Younes Namli had de torenhoge favoriet wel al vroeg op voorsprong gezet, maar kort na rust kwam Kozakken Boys knap terug door een goal Ahmed el Azzouti. De amateurs wisten die stand lang vol te houden, maar met nog een kwartier op de klok was het toch raak via Philippe Sandler. Vlak voor tijd dwong Gwaeron Stout alsnog een verlenging af.

Daarin golfde het spel in de eerste helft op en neer, maar op slag van de korte onderbreking benutte Erik Bakker een strafschop na een overtreding op Ryan Thomas. Kozakken Boys was er nog één keer dichtbij, maar doelman Mickey van der Hart redde PEC en liet de Zwolse ploeg na 120 minuten opgelucht ademhalen.

NEC

Eerder op dinsdagavond won een tiental van NEC op eigen veld met 3-0 van buurman Achilles uit Groesbeek, die eveneens met tien eindigde in de Nijmeegse Goffert.

Bij de derby was een belangrijke rol weggelegd voor arbiter Dennis Higler. De scheidsrechter van dienst liet zich twee keer overrulen door de videoreferee, die in de eerste helft een gele kaart voor NEC-verdediger Suently Alberto in rood omzette en na rust een strafschop voor de Nijmegenaren terugdraaide.

Ondanks de manmindersituatie ging de thuisploeg toch met een voorsprong rusten. Twintig minuten nadat Higler door de videoscheidsrechter was overtuigd om Alberto met rood te bestraffen voor een harde tackle, opende Arnaut Groeneveld de score namens de ploeg van trainer Adrie Bogers.

Ruim vijf minuten na de hervatting sloeg de videoref opnieuw toe. Een penalty voor NEC werd omgezet in een vrije trap, die door Groeneveld op de paal werd geschoten.

Kort daarna werd Achilles-speler Shuremy Felomina met zijn tweede gele kaart weggestuurd door Higler. Uit de vrije trap die volgde kwam NEC echter wel tot scoren. Achilles-doelman Timo Plattel kreeg de bal niet onder controle, waarna Ferdi Kadioglu van dichtbij kon binnentikken. In de slotfase bepaalde Mohamed Rayhi de eindstand nog op 3-0.

FC Twente

FC Twente bekerde relatief eenvoudig verder ten koste van FC Eindhoven. Tom Boere was met twee doelpunten tegen zijn oude werkgever de grote man in de Grolsch Veste: 3-0.

De spits opende na een klein halfuur de score in Enschede en verdubbelde de marge vlak na de hervatting. In de 56e minuut maakte Adnane Tighadouini vanaf elf meter een einde aan alle Brabantse hoop.

Dat gebeurde na ingrijpen van de videoscheidsrechter, die een handsbal constateerde bij een vrije trap van Twente en naar de penaltystip wees. Tighadouini schoot vervolgens koelbloedig raak.

Zevenklapper

Fortuna Sittard, de nummer drie van de Jupiler League, drong ten koste van competitiegenoot Go Ahead Eagles door tot de derde ronde: 3-0. FC Den Bosch moest thuis buigen voor SC Cambuur (0-2).

RKC had voor eigen publiek geen enkele moeite met de amateurs van De Treffers en noteerde een zevenklapper. De Groesbekers, die uitkomen in de Tweede Divisie, gingen met 7-0 ten onder in Waalwijk.

Stuntploeg VVSB, twee jaar geleden halvefinalist en vorig seizoen bij de laatste zestien, won in en van Katwijk (1-2) en GVVV was verantwoordelijk voor de uitschakeling van Koninklijke HFC (1-0).

