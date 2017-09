Uitblinker Maher wil lijn doortrekken na succesvolle rentree voor PSV

"Ik wilde er alles aan doen om te laten zien dat ik bij de selectie hoor", zegt de 24-jarige Maher tegen de NOS. "Ik wil er nu alles aan doen om weer terug te komen in de basis en ga voor mijn kans bij PSV."

Maher werd vorig seizoen door PSV op huurbasis bij het Turkse Osmanlispor gestald en stond deze zomer voor een vertrek, maar die transfer liet hij zelf vanwege een slecht gevoel op het laatste moment afketsen. Toch legde hij zich er niet bij neer dat hij op een dood spoor leek te zitten in Eindhoven.

"Ik geef alles op de trainingen en als de trainer me nodig heeft, dan zal ik er staan", vertelt de vijfvoudig international van het Nederlands elftal voor de camera van FOX Sports. "Ik had lang niet meer gespeeld, maar ik doe altijd mijn best. Ik wilde alles laten zien wat ik in huis heb, gelukkig is dat gelukt."

Lijn doortrekken

De lang uitgebleven mogelijkheid om weer eens te schitteren greep de gretige Maher donderdag in Putten dus met beide handen aan tegen de lokale Hoofdklasser. "Gelukkig kreeg ik vanavond de kans. Deze lijn wil ik doortrekken", zegt de vastberaden Diemenaar.

Maher, die in de zomer van 2013 voor zo'n 9 miljoen euro overkwam van AZ, was niet verbaasd dat hij na zo'n lange tijd weer eens een basisplaats kreeg van trainer Phillip Cocu. "Ik heb een gesprek met de trainer gehad en daarin heb ik aangegeven dat ik nog steeds PSV-speler ben en dat ik gewoon mijn best probeer te doen."

"Het is natuurlijk de beker en je weet dat de trainer dan misschien voor andere spelers kiest, dus ik hoopte er zeker op", aldus Maher, voor wie opgeven nooit tot de mogelijkheden behoorde. "Nee, zo ben ik niet. Ik ben een liefhebber en als ik kan voetballen, dan wil ik graag voetballen en geef ik alles."

Cocu

Ook Cocu is zeer te spreken over de rentree van Maher, die zijn nieuwe kans zelf heeft afgedwongen. "Hij heeft een heel goede voorbereiding gehad en uitstekend getraind en gewerkt, dan is het voor mij logisch dat hij bij de selectie blijft. Hij wist wat zijn positie in het team was en dat hij hard aan de slag moest zich er weer in te spelen of in elk geval een kans te krijgen."

"Hij heeft een goede drive laten zien, met plezier en de wil om te voetballen. Hij heeft zich echt ontwikkeld en is echt een prof geworden. Hij heeft een actie, kan iets creëren en kan een goal maken. Als hij nog wat jaren in de benen heeft, zou hij ook wel een in controlerende rol kunnen spelen."

Nu hij weer nadrukkelijk op de deur klopt, ziet de toekomst van Maher van PSV er ook weer wat rooskleuriger uit volgens Cocu. "We gaan gewoon lekker aan het werk en met elkaar aan de slag. In de winterstop gaan we eens kijken wat de situatie is en kijken we verder."

Zondag hervat PSV de competitie met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De Eindhovenaren bezetten na vijf speelrondes de derde positie in de Eredivisie, met evenveel punten als koploper Feyenoord en nummer twee AZ.

