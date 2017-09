Feyenoord ontvangt stuntploeg Swift in KNVB-beker, derby voor Ajax

Dat heeft de loting donderdag uitgewezen. Er zijn nog 33 clubs in de race om de beker te winnen.

Swift zorgde woensdag in de eerste ronde voor een enorme stunt door bekerhouder Vitesse uit te schakelen. Een nieuw huzarenstukje in De Kuip is nodig om ook de derde ronde te halen.

Ajax kan zich opmaken voor een Amsterdamse derby tegen De Dijk, dat uitkomt in de Tweede Divisie. Het eveneens Amsterdamse Swift is een Hoofdklasser.

PSV heeft met FC Volendam een op papier wat lastigere tegenstander. De Eindhovenaren plaatsten zich donderdag voor de tweede ronde door met 0-4 van de amateurs van SDC Putten te winnen.

Eredivisieclubs

Er kwamen drie onderlinge confrontaties tussen Eredivisieclubs uit de koker bij de loting in Putten. VVV-Venlo neemt het thuis op tegen FC Utrecht, Willem II ontvangt in Tilburg sc Heerenveen en Roda JC speelt thuis tegen FC Groningen.

Er zijn nog dertien eredivisieclubs actief in het bekertoernooi. Behalve Vitesse vlogen ook Sparta Rotterdam, Excelsior, ADO Den Haag en NAC Breda er in de eerste ronde uit.

De wedstrijden worden gespeeld op 24, 25 en 26 oktober. De duels worden binnenkort over die drie data verdeeld.

Lisse-Hoek

Bij de loting waren een oneven aantal clubs betrokken. Dat heeft te maken met de opmerkelijke ontknoping woensdag bij het duel tussen FC Lisse en HSV Hoek. FC Lisse won na strafschoppen, maar die werden genomen volgens het zogeheten ABBA-principe, waarbij het ene team begint en vervolgens het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt is.

Dat is in strijd met de reglementen van de KNVB, waarin staat dat strafschoppen om en om genomen moeten worden. De voetbalbond heeft de zaak in onderzoek. Mogelijk volgt een nieuw duel of een nieuwe strafschoppenserie waarna de winnaar een uitwedstrijd speelt bij Heracles Almelo.

Loting tweede ronde KNVB-beker: FC Volendam-PSV, Fortuna Sittard-Go Ahead Eagles, Heracles Almelo-FC Lisse/HSV Hoek, Almere City FC-AZ, NEC-Achilles'29, PEC Zwolle-Kozakken Boys, VVV-Venlo-FC Utrecht, Katwijk-VVSB, GVVV-Koninklijke HFC, ASV De Dijk-Ajax, FC Twente-FC Eindhoven, Feyenoord-AVV Swift, RKC Waalwijk-De Treffers, FC Den Bosch-SC Cambuur, Willem II-sc Heerenveen, Roda JC-FC Groningen