AZ moeizaam langs MVV in beker, RKC stunt tegen Sparta

Sparta verloor in Waalwijk met 1-0 bij RKC, FC Dordrecht verloor met dezelfde cijfers bij de amateurs van GVVV. De Graafschap speelde met 1-1 gelijk bij Kozakken Boys, waarna de amateurclub aan het langste eind trok in de penaltyreeks.

AZ, vorig seizoen verliezend finalist in het bekertoernooi, leek aanvankelijk een makkelijke avond te krijgen in Maastricht. Pantelis Hatzidiakos schoot raak uit de draai en zette de bezoekers zo al in de zevende minuut op voorsprong.

MVV, dat tweede staat in de Jupiler League en in die competitie nog ongeslagen is, kwam na ruim een halfuur langszij door een rake kopbal van Samy Mmaee. De Belg was in de 72e minuut nogmaals trefzeker voor de Limburgers, met een acrobatische 'karatetrap'. Omdat Weghorst namens AZ op slag van rust voor 1-2 had gezorgd, betekende dat opnieuw de gelijkmaker.

Bijna kwam MVV zelfs op voorsprong, maar Marvin Ogunjimi miste oog in oog met doelman Marco Bizot. Weghorst sloeg daarna aan de andere kant wel toe. De spits, met zes goals topscorer van de Eredivisie, kopte in de 82e minuut raak. MVV slaagde er daarna niet in om voor een derde keer een achterstand weg te poetsen.

Sparta

Voor Sparta Rotterdam eindigde het bekertoernooi al in de eerste ronde. Dylan Seys scoorde in Waalwijk na ruim een uur spelen en werd daarmee de matchwinner voor RKC. De Belg, die vorig seizoen nog op huurbasis voor FC Twente speelde, scoorde een minuut na te zijn ingevallen bij zijn eerste balcontact.

Sparta maakte vorig seizoen nog indruk in het bekertoernooi met een plaats in de halve finales. Daarin werd met 1-2 verloren van de latere winnaar Vitesse. De ploeg van trainer Alex Pastoor staat na vijf speelrondes twaalfde in de Eredivisie.

RKC beleeft in competitieverband tot nu toe een moeizaam seizoen. De ploeg van trainer Peter van den Berg pakte in de Jupiler League pas twee punten en houdt daarmee alleen Helmond Sport onder zich.

FC Dordrecht

Net als Sparta Rotterdam verloor ook FC Dordrecht van een club uit een lagere divisie. De 'Schapenkoppen' gingen in Veendendaal met 1-0 onderuit tegen de amateurs van GVVV.

Soufiane Laghmouchi scoorde na bijna zeventig minuten voor de thuisclub. Dordrecht is de nummer veertien uit de Jupiler League. GVVV komt uit in de Tweede Divisie.

De Graafschap

Kozakken Boys zorgde eveneens voor een verrassing door na strafschoppen van Jupiler League-club De Graafschap te winnen. Na negentig minuten was de stand 1-1, na 120 minuten eveneens.

In de strafschoppenreeks misten Tim Keurntjes en Sven Nieuwpoort voor De Graafschap. Ahmed Mendes Moreira maakte de beslissende treffer voor de thuisclub, dat elfde staat in de Tweede Divisie.

Kozakken Boys kwam na iets meer dan een halfuur op voorsprong door een treffer van Mahmut Sönmez. Pas in de 68e minuut kwamen de Doetinchemse profs op gelijke hoogte, dankzij Sjoerd Ars. In de verlenging wist De Graafschap niet door te drukken.

Heracles

Heracles Almelo liet zich als Eredivisionist niet verrassen, maar had wel de handen vol aan de amateurs van Rijnsburgse Boys. De nummer veertien van de Tweede Divisie werd op Sportpark Middelmors met 0-2 verslagen.

De treffers van de nummer elf van de Eredivisie vielen pas diep in de tweede helft. Joey Pelupessy scoorde in de 73e minuut met een schot van afstand. Vincent Vermeij maakte er in blessuretijd 0-2 van.

SC Cambuur zette op de eerste bekeravond de ruimste uitslag neer. De Friezen boekten een 1-5 uitzege bij Helmond Sport. Kevin van Kippersluis scoorde twee keer voor de nummer elf van de Jupiler League. Helmond, de nummer laatst in het betaald voetbal, speelde de wedstrijd na twee rode kaarten uit met negen man.

Alle wedstrijden in de eerste ronde worden deze week op dinsdag, woensdag en donderdag afgewerkt. Donderdagavond wordt er na het laatste duel direct geloot voor de derde ronde van het bekertoernooi.

