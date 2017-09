Onana en Van de Beek niet in Ajax-selectie voor bekerduel met Scheveningen

Trainer Marcel Keizer geeft het drietal rust. Opvallend is dat ook Mateo Cassierra rust krijgt, terwijl hij dit seizoen tot dusver alleen speeltijd bij Jong Ajax kreeg.

Daley Sinkgraven ontbreekt ook. De linkspoot staat al sinds april aan de kant met een knieblessure.

In de selectie is wel een plek ingeruimd voor de 19-jarige Carel Eiting, die vorig jaar in het bekerduel met Kozakken Boys al debuteerde in de hoofdmacht. De Oostenrijkse verdediger Max Wöber en de Colombiaanse rechtsback Luis Manuel Orejuela mogen hopen op hun debuut.

Van Leer

Benjamin van Leer lijkt sowieso te kunnen rekenen op zijn debuut voor Ajax. De 25-jarige doelman kwam afgelopen zomer over van Roda JC. Kostas Lamprou is de andere keeper in de selectie voor het duel met de club uit de Derde Divisie.

Scheveningen tegen Ajax begint woensdag om 18.30 uur en wordt gespeeld in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. Er mogen geen supporters van Ajax bij het duel aanwezig zijn.

De wedstrijd tegen Scheveningse amateurs is de eerste horde in het nieuwe bekeravontuur van Ajax, dat de beker in 2010 voor het laatst won. Vorig jaar werden de Amsterdammers in de achtste finales uitgeschakeld door Jupiler League-club SC Cambuur.

