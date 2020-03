KNVB Beker Ziyech neemt schuld uitschakeling Ajax op zich na 'schandalige penalty' Slideshow Infographic Video Hakim Ziyech was woensdagavond teneergeslagen na de uitschakeling van Ajax in de achtste finales van de KNVB-beker. De middenvelder schoot zijn strafschop in de penaltyserie tegen FC Twente hard en hoog over en voelde zich dan ook verantwoordelijk voor de nederlaag van zijn ploeg.