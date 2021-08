De Belgische militair Jürgen C. heeft zich "meer dan waarschijnlijk" in de eerste dagen na zijn verdwijning al van het leven beroofd, zei federaal procureur Frédéric Van Leeuw dinsdag tegen het Belgische radiostation Radio 1. De conclusie kon worden getrokken nadat de stappenteller van de lang voortvluchtige militair werd geanalyseerd; die is een dag na zijn vertrek blijven steken op achthonderd stappen.

"We weten dat zijn gsm nog zo'n achthonderd stappen heeft geregistreerd op 18 mei, daarna is dat gestopt", aldus Van Leeuw tegen de radiozender. "Meer dan waarschijnlijk heeft hij zich dus van het leven beroofd in de eerste dagen na zijn verdwijning."

C. was meer dan een maand vermist. Bij zijn vertrek op 17 mei liet hij verontrustende afscheidsbrieven achter, waarin hij zich onder meer richtte tot de Belgische overheid en virologen. De bekende Belgische viroloog Marc Van Ranst werd op een veilig plek ondergebracht.

Een 35 dagen durende klopjacht volgde, waarbij onder meer honderden agenten en militairen werden ingezet. Het lichaam van de militair werd vervolgens op 20 juni aangetroffen in een bos in Dilsen-Stokkem. Hij bleek zichzelf van het leven te hebben beroofd.

Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de militair zijn laatste dagen precies heeft doorgebracht en op welk moment hij precies om het leven is gekomen. Dat is lastig te bepalen vanwege de weersomstandigheden in het gebied: zo kwam het kwik op sommige dagen niet hoger dan 9 graden, maar waren er ook dagen waarop de temperatuur steeg tot boven de 30 graden.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).