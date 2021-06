Uit forensisch onderzoek blijkt dat de Belgische militair Jürgen C. zich van het leven heeft beroofd met een vuurwapen, zo meldt het Belgisch federaal parket dinsdag. Het parket vermoedde zondag al dat de 46-jarige man zelf een einde aan zijn leven had gemaakt.

De dag van overlijden wordt geschat tussen één en vier weken geleden. Hier wordt nog verder onderzoek naar gedaan.

Het gebruikte pistool werd op het lichaam teruggevonden. Volgens bronnen van De Standaard gaat het om een pistool dat hij had ontvreemd uit een legerkazerne.

Zondag werd het lichaam van C. na een wekenlange klopjacht gevonden, net over de Belgische grens. Burgemeester Johan Tollenaere van Maaseik en een jager hadden een penetrante geur waargenomen, waarna de politie werd gewaarschuwd.

Het lichaam bevond zich in een dichtbegroeid en moeilijk bereikbaar deel van het Dilserbos, onderdeel van het Nationaal Park Hoge Kempen.

Waarom er ruim een maand naar C. werd gezocht: C. liet bij zijn vertrek afscheidsbrieven achter waarin hij dreigementen aan "het Belgische regime" en virologen uitte.

De dreigementen, in combinatie met bepaalde persoonlijkheidskenmerken, maakten dat de autoriteiten de dreiging van de eveneens gewapende C. ernstig vonden.

Onder meer legerkazernes en moskeeën sloten de deuren. Viroloog Marc Van Ranst, die al eerder werd bedreigd door C., zat ondergedoken.