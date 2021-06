Na een zoektocht van meer dan een maand werd zondag het lichaam van de voortvluchtige Belgische militair Jürgen C. gevonden. Een reconstructie van hoe de voortvluchtige militair niet tijdens een 650.000 euro kostende klopjacht, maar door toevallige voorbijgangers werd gevonden.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Belgische militair Jürgen C.

De zwaarbewapende C. vertrok op 17 mei met onbekende bestemming. In zijn woning lagen meerdere afscheidsbrieven waarin hij dreigende taal uitsloeg naar onder meer de Belgische overheid en virologen.

Wat volgde was een massale zoektocht waarbij honderden agenten en militairen, gepantserde legervoertuigen en speurhonden de bossen in het Belgische Dilsen-Stokkem doorzochten. Een maand later waren de kosten van de doorzoekingen inmiddels opgelopen tot zo'n 650.000 euro, meldde Le Soir. Nog altijd was het onduidelijk waar de militair zat, en of hij überhaupt nog in leven was.

Tot zondag. De burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere, rook een penetrante lijkgeur tijdens zijn mountainbiketocht in het Dilserbos bij Stein en vertrok om de politie in te schakelen. Vrijwel tegelijkertijd rook ook jager Leonard 'Nard' Houben deze geur. De jager besloot zelf poolshoogte te nemen en trof, na zo'n 50 meter te hebben afgelegd, het lichaam van C. aan.

78 Burgemeester Maaseik over vondst Jürgen C.: 'Rook geur van een lijk'

'Als zoeken naar een korrel rijst op twintig voetbalvelden met hoog gras'

Opvallend is dat het lichaam van C. op ongeveer een kilometer afstand lag van waar de autoriteiten op 10 juni een rugzak met jachtmunitie vonden. De vindplaats van het lichaam was tevens in de buurt van de plek waar op 19 mei de auto van C. werd aangetroffen.

En het is juist dat gebied in Nationaal Park Hoge Kempen dat door honderden militairen, verschillende legervoertuigen en speurhonden meermaals werd uitgekamd. "Maar het was alsof wij een korrel rijst moesten zoeken op twintig voetbalvelden en met hoog gras. Het was een heel moeilijke zone om te doorzoeken", zei federaal procureur Frédéric Van Leeuw zondag tegen Belgische media.

Uiteindelijk werd het lichaam van C. op slechts 150 meter van een doorzochte zone gevonden. "Het was onbegonnen werk om heel die zone te sweepen (doorzoeken, red.). Dus we zijn blij dat die vondst al zo snel werd gedaan, al hadden we hem graag levend teruggevonden", aldus Van Leeuw.

164 Zo hield de wekenlange zoektocht naar Jürgen C. België in zijn greep

Warm weer en windrichting leidden tot ontdekking

De weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat Conings zondag wél kon worden gevonden, zei Van Leeuw. De wind zou in een richting hebben gestaan waardoor de penetrante lijkgeur te ruiken was op een mountainbikeweggetje. "Daarom hebben twee afzonderlijke mensen die vrijwel op hetzelfde moment waargenomen."

Dat de penetrante lijkgeur zondag ineens werd waargenomen, kan te maken hebben gehad met het weer in België, legt forensisch deskundige Christl Verbiest uit aan VRT Nieuws. Het was daar vorige week, net als hier in Nederland, erg warm. "Wanneer het koud is, wordt een lichaam dat in de natuur ligt veel beter bewaard. Bij zulke uitzonderlijk hoge temperaturen als de laatste dagen gaat de ontbinding natuurlijk veel sneller. Dat kan een verklaring zijn."

Lichaam van C. is aangetroffen, hoe nu verder? Het parket gaan ervan uit dat C. zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt, maar hoe hij precies is komen te overlijden moet nog worden onderzocht.

Ook moet nog worden nagegaan hoelang het lichaam van C. op die plek lag en wanneer de man is komen te overlijden. Dat wordt onder meer bepaald door het onderzoeken van de maden die bij het lichaam werden aangetroffen.

Daarnaast is het onderzoek rondom de daad van C. niet gestopt. Verder onderzoek moet uitwijzen of C. daadwerkelijk alleen handelde en wat zijn precieze beweegredenen waren.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).