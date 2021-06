Het federaal parket in Brussel bevestigt dat het zondag gevonden lichaam van de voortvluchtige Belgische militair Jürgen C. is. Een greep uit de reacties.

Ondergedoken viroloog Marc Van Ranst: 'Dubbel gevoel'

De Belgische viroloog Marc Van Ranst moest onderduiken na bedreigingen van C. aan zijn adres. In gesprek met De Morgen toont de viroloog zich opgelucht, hoewel zijn gedachten ook uitgaan naar de familie van de Belgische militair.

Belgische minister van Justitie: 'We blijven waakzaam'

Vincent Van Quickenborne, de Belgische minister van Justitie, noemt de vondst van het lichaam een "intrieste afloop". Volgens Van Quickenborne is het lichaam van C. net buiten het zoekgebied van de veiligheidsdiensten teruggevonden.

De minister dankt de veiligheidsdiensten voor hun inspanningen, maar wijst erop dat de zaak nog niet is afgesloten. "Het gerechtelijk onderzoek loopt verder. We blijven waakzaam."

Onder familie C. heerst ongeloof

Volgens Belgische media zijn buren en familie van C. samengekomen nabij de plek waar het lichaam is aangetroffen. Ze zouden het nieuws over de vondst van C.'s lichaam in de pers hebben vernomen. Onder de geëmotioneerde familieleden en kennissen van de Belgische militair heerst ongeloof over diens vermoedelijke dood.

Justitie-expert Faroek Özgünes: 'Geen verrassing'

VTM-journalist en justitie-expert Faroek Özgünes noemt de mogelijke vondst van een dode C. in gesprek met Het Laatste Nieuws geen verrassing. "De afgelopen weken is er gezocht naar sporen en die zijn niet gevonden. Dat wees erop dat hij ofwel zijn vlucht heel goed had voorbereid ofwel dat hij zichzelf van het leven had benomen."

Volgens Özgünes betekent de mogelijke vondst van C.'s lichaam niet het einde van de zaak rond de militair. "Hier gaan lessen uit getrokken worden, alleen al binnen Defensie."

Door verschillende problemen bij de Belgische defensie kon "een incident van dergelijke omvang" rondom de voortvluchtige militair ontstaan, bleek woensdag uit een intern rapport. Het ging onder meer mis met het doorgeven van informatie over de potentieel gewelddadige C., mede door personeelsgebrek binnen de militaire inlichtingendienst ADIV.