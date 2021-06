Hoewel het zondag in een Belgisch bos gevonden lichaam nog niet officieel is geïdentificeerd, meldt het federaal parket in Brussel dat het waarschijnlijk om de voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings gaat. Een greep uit de reacties.

Ondergedoken viroloog Marc Van Ranst: 'Dubbel gevoel'

De Belgische viroloog Marc Van Ranst moest onderduiken na bedreigingen van Conings aan zijn adres. In gesprek met De Morgen toont de viroloog zich opgelucht, hoewel zijn gedachten ook uitgaan naar de familie van de Belgische militair.

Belgische minister van Justitie: 'We blijven waakzaam'

Vincent Van Quickenborne, de Belgische minister van Justitie, noemt de vondst van het lichaam een "intrieste afloop". De minister dankt de veiligheidsdiensten voor hun inspanningen, maar wijst erop dat de zaak nog niet is afgesloten. "Het gerechtelijk onderzoek loopt verder. We blijven waakzaam."

Onder familie Conings heerst ongeloof

Volgens Belgische media zijn buren en familie van Conings samengekomen nabij de plek waar het lichaam is aangetroffen. Onder de geëmotioneerde familieleden en kennissen van de Belgische militair heerst ongeloof over diens vermoedelijke dood.