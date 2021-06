Tijdens de zoektocht naar Jürgen C. zat de door de Belgische militair bedreigde Belgische viroloog Marc Van Ranst ondergedoken. In gesprek met de Belgische krant De Morgen reageert Van Ranst opgelucht op het nieuws dat het zondag gevonden lichaam van C. is.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen

"Vooral voor mijn zoon is het een opluchting dat hij gevonden is", aldus Van Ranst. "Ik neem aan dat mijn periode hier in het safehouse achter de rug zal zijn. Het crisiscentrum zal dat nu bekijken."

Van Ranst zegt een dubbel gevoel te hebben. "Zo iemand, ik heb daar weinig sympathie voor. Maar die persoon heeft ook familie en kinderen, daar gaan ook mijn gedachten naartoe."

Op de dag dat het lichaam van C. gevonden is, viert Van Ranst zijn verjaardag. "Hoe ik het stel in het safehouse? Ik zit intussen iets langer dan een maand hier", beziet de viroloog zijn ondergedoken verblijf, mede ingegeven door bedreigingen vanuit Nederland.

Van Ranst zegt zijn verjaardag alleen door te brengen. "Maar goed, ik hoop binnenkort naar het normale leven terug te keren."