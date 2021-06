Het lichaam van de voortvluchtige Belgische militair Jürgen C. is volgens Belgische media gevonden in de bossen van het Nationaal Park Hoge Kempen. Hoewel het lichaam nog niet officieel is geïdentificeerd, meldt het federaal parket in Brussel dat het waarschijnlijk om de 46-jarige man gaat.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen

Burgemeester Johan Tollenaere van Maaseik nam zondag tijdens het mountainbiken een penetrante lijkgeur waar. Hij gaf de coördinaten door aan het onderzoeksteam.

Een jager meldt aan De Morgen zondagochtend het lichaam van C. te hebben aangetroffen, hoewel dat nog niet bevestigd is door de Belgische autoriteiten. Het lichaam van een persoon met baard droeg zwarte kleding. Verder zou het lichaam een riotgun bij zich dragen, een handvuurwapen, een bijl, een zakmes en munitie.

Het Belgische federaal parket heeft de vondst van een lichaam bevestigd en zegt dat het er inderdaad op lijkt dat het om C. gaat.

Waarom er ruim een maand naar Conings werd gezocht: C. liet bij zijn vertrek afscheidsbrieven achter waarin hij dreigementen aan "het Belgische regime" en virologen uitte.

De dreigementen, in combinatie met bepaalde persoonlijkheidskenmerken, maakten dat de autoriteiten de dreiging van de eveneens gewapende C. ernstig vonden.

Onder meer legerkazernes en moskeeën sloten de deuren. Viroloog Marc Van Ranst, die al eerder werd bedreigd door C., zat ondergedoken

Belgisch OM vermoedt zelfdoding

Het parket vermoedt dat de militair zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt. De waarschijnlijke doodsoorzaak zou volgens de eerste onderzoeksresultaten zelfmoord door middel van een vuurwapen zijn. Dit moet echter nog bevestigd worden.

Het parket zegt op het einde van de dag een nieuwe stand van zaken te geven.

Geen directe dreiging meer volgens OCAD

Een woordvoerder van het Belgische Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) laat in gesprek met Het Laatste Nieuws weten op basis van de beschikbare informatie geen directe dreiging meer te zien nu het lichaam van C. gevonden lijkt. Voor de voortvluchtige gewapende militair had het OCAD het dreigingsniveau de afgelopen weken op 4 gezet, het hoogste niveau.

Het verhogen van het zogenaamde "punctuele" dreigingsniveau - voor specifieke evenementen of personen - was nodig omdat er aanwijzingen waren voor concrete plannen. Zou zou C. een aanslag hebben willen plegen op viroloog Marc Van Ranst of een moskee.

78 Burgemeester Maaseik over vondst Jürgen C.: 'Rook geur van een lijk'

Twee afscheidsbrieven aangetroffen

Van C. is sinds 17 mei niets meer vernomen. Een familielid trof na het vertrek van C. twee afscheidsbrieven aan, waarin hij onder meer dreigementen uitte richting de staat en virologen, onder wie Van Ranst.

C. wordt door de Belgische autoriteiten gezien als een "ernstig en zeer nabij gevaar". Hij ging zwaargewapend op pad, met onder meer een raketwerper.

Wapens in mei teruggevonden

De zwaarste wapens werden op 19 mei teruggevonden in zijn auto. Het voertuig stond geparkeerd bij een bos in zijn woonplaats Dilsen-Stokkem. Het nabijgelegen park Hoge Kempen werd daarna afgesloten, omdat het vermoeden bestond dat de militair zich in het natuurgebied ophield. Daar is het lichaam nu dus alsnog gevonden.

Tijdens de klopjacht op C. sloten onder meer enkele moskeeën in de Belgische provincie Limburg de deuren, evenals verschillende legerkazernes. Viroloog Van Ranst werd samen met zijn gezin ondergebracht op een veilige locatie.

Lichaam niet gevonden in zone eerste zoektocht

Het lichaam van C. is niet aangetroffen in de zone waar in de eerste week na de verdwijning massaal werd gezocht. Dat bevestigt de Belgisch-Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters aan De Morgen. Het zou volgens Belgische media wel gaan om dezelfde buurt waar zijn rugzak eerder is gevonden.

Enkele fietsers werden volgens Lantmeesters opgeschrikt door een geur. Ze haalden de politie erbij, die stoffelijke resten aantrof. Voor de gouverneur gaat het om een "triest verhaal", waarbij zijn gedachten uitgaan naar de nabestaanden.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).