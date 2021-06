Door verschillende problemen bij de Belgische defensie kon "een incident van dergelijke omvang" rondom de voortvluchtige militair Jürgen Conings ontstaan, blijkt woensdag uit een intern rapport waar meerdere Belgische media over schrijven. Het ging onder meer mis met het doorgeven van informatie over de potentieel gewelddadige Conings, mede door personeelsgebrek binnen de militaire inlichtingendienst ADIV.

Waarom er al een maand naar Conings wordt gezocht: Conings liet bij zijn vertrek afscheidsbrieven achter waarin hij dreigementen aan "het Belgische regime" en virologen uitte.

De dreigementen, in combinatie met bepaalde persoonlijkheidskenmerken, maakten dat de autoriteiten de dreiging van de eveneens gewapende Conings ernstig vonden.

Onder meer legerkazernes en moskeeën sloten de deuren. Viroloog Marc Van Ranst, die al eerder werd bedreigd door Conings, zit ondergedoken

Minister Ludivine Dedonder (Defensie) lichtte de belangrijkste punten uit het interne onderzoek toe in het Belgische parlement.

Het ging onder meer verkeerd bij het aanmerken van Conings als "potentieel gewelddadige terrorist" door de Belgische veiligheidsdienst. De militaire inlichtingendienst was hier niet gelijk van op de hoogte, omdat ze vanwege een tekort aan personeel niet bij de desbetreffende vergadering aanwezig waren, schrijft VRT.

De militaire inlichtingendienst werd pas een week later ingelicht. Vervolgens werd de informatie over de nieuwe status van Conings niet goed gecommuniceerd binnen de organisatie. Daardoor wist de top van de militaire organisatiedienst niets van het potentiële gevaar rondom Conings en werden geen maatregelen getroffen.

Conings had geen toegang tot wapendepot meer mogen hebben

Ook zijn er fouten gemaakt rond het intrekken van de veiligheidsmachtiging van Conings, waarmee hij onder meer toegang had tot het wapendepot. Het besluit om de veiligheidsmachtiging van de extremistische militair in te trekken werd al op 31 augustus 2020 genomen. Pas in december hoefde Conings op gesprek te komen. Wat tijdens dat gesprek precies besproken is, is niet bekendgemaakt.

Ondanks dat de veiligheidsmachtiging van Conings officieel was ingetrokken, had de militair toch toegang tot het wapendepot en wist hij op 17 mei zwaargewapend op de vlucht te slaan. "Als de procedure volledig was toegepast, had hij sinds november 2020 geen toegang meer gehad tot munitie", aldus minister Dedonder.

Het rapport wijst ook uit dat de Belgische defensie geen beleid heeft om extremisme binnen het leger aan te pakken. Dedonder heeft woensdag toegezegd dat er de komende maanden wordt gewerkt aan het opstellen van duidelijke richtlijnen hiervoor.

Woensdag zochten nog zo'n 150 militairen naar Conings. Volgens de Franstalige krant Le Soir zou de klopjacht al zo'n 650.000 euro hebben gekost.