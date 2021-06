De Groningse politie is vrijdagavond uitgerukt omdat de voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings in de stad zou zijn. Eenmaal ter plaatse bleek het echter om een onschuldige Duitse wandelaar in outdoorkleding te gaan, meldt de politie op Instagram.

Waarom er al wekenlang naar Conings wordt gezocht: Conings liet bij zijn vertrek afscheidsbrieven achter waarin hij dreigementen aan "het Belgische regime" en virologen uitte.

De dreigementen, in combinatie met bepaalde persoonlijkheidskenmerken, maakte dat de autoriteiten de dreiging van de eveneens gewapende Conings ernstig vonden.

Onder meer legerkazernes en moskeeën sloten de deuren. Viroloog Marc Van Ranst, die al eerder werd bedreigd door Conings, zit ondergedoken.

Een tipgever zou de vermiste militair in de buurt van begraafplaats Selwerderhof in het noorden van de stad hebben gezien. Na een zoekactie in de het donker trof de politie inderdaad een man in de berm aan die deed denken aan Conings.

"Hij had qua uiterlijk zeker overeenkomsten. Zo droeg de man een volledige outdooroutfit met uitrusting. We hebben hem uitgelegd dat zijn verschijning voor de nodige onrust zorgt. Hij was zich daar totaal niet van bewust. En dus vervolgt deze man zijn route verder door Nederland", aldus de politie.

De échte Conings is inmiddels al sinds 18 mei vermist. Een dag eerder zou hij onder meer vier raketwerpers, een P90-machinegeweer en een 5.7-pistool uit de militaire kazerne hebben opgehaald. Ook liet hij afscheidsbrieven achter waarin hij onder meer de Belgische topviroloog Marc Van Ranst bedreigde. Voor zover bekend ontbreekt van Conings nog altijd ieder spoor.