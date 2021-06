In Belgisch-Limburg wordt woensdag opnieuw gezocht naar de voortvluchtige Jürgen Conings. De Belgische militair is inmiddels drie weken spoorloos. Wat gebeurde er tot nu toe?

In het kort: waarom België al wekenlang op zoek is naar Conings Conings liet bij zijn vertrek afscheidsbrieven achter waarin hij dreigementen aan "het Belgische regime" en virologen uitte.

De dreigementen, in combinatie met bepaalde persoonlijkheidskenmerken, maakte dat de autoriteiten de dreiging van de eveneens gewapende Conings ernstig vonden.

Onder meer legerkazernes en moskeeën sloten de deuren. Viroloog Marc Van Ranst, die al eerder werd bedreigd door Conings, zit ondergedoken.

Maandag 17 mei

Conings, een 46-jarige militair uit Dilsen-Stokkem, vertrekt uit zijn woning naar zijn werk op de kazerne in Leopoldsburg. Daar zal hij aankomen, om vervolgens zwaarbewapend weer te vertrekken.

Die middag vindt een familielid van Conings meerdere afscheidsbrieven in de woning van de militair. In zijn brieven bedreigt Conings onder meer "het Belgische regime" en virologen. Hij laat onder meer weten dat hij "in het verzet" gaat en zich "niet zonder slag of stoot" overgeeft.

Die avond zou Conings zich in de omgeving van het huis van de Belgische viroloog Marc Van Ranst ophouden. Conings liep de viroloog die dag echter mis.

Dinsdag 18 mei

De vermissing van Conings wordt groot nieuws en ook defensie is ingelicht over de voortvluchtige militair. De opsporingsdiensten houden er rekening mee dat Conings zwaarbewapend is. Uit het wapendepot van de kazerne zouden onder meer vier raketwerpers, een P90-machinegeweer en een 5.7-pistool verdwenen zijn.

De klopjacht is een feit als er grootschalige zoekacties worden opgezet. Naast tientallen agenten worden ook pantservoertuigen en de explosievenopruimingsdienst ingezet.

Woensdag 19 mei

De Belgische politie verspreidt een opsporingsbericht met beschrijving van Conings: een gespierde, kale man van 1,80 meter met tattoos.

Het persoonlijke dreigingsniveau rondom Conings wordt opgeschroefd naar het hoogste niveau: hij wordt als een "ernstig" en "zeer nabij" gevaar gezien.

De auto van Conings wordt aangetroffen tijdens de zoektocht in Nationaal Park Hoge Kempen. In het voertuig worden onder meer vier antitankraketwerpers, munitie en een boobytrap aangetroffen.

Donderdag 20 mei

Nationaal Park Hoge Kempen wordt door de politie afgesloten en uitgekamd. Daarbij zijn onder meer 250 politieagenten en 150 militairen betrokken.

Later op de dag worden de gevolgen van de zoektocht ook in Nederland zichtbaar: het verkeersknooppunt bij Geleen, in de buurt van het natuurpark, wordt afgezet.

Vrijdag 21 mei

De zoektocht in park de Hoge Kempen is voorlopig afgerond, laat de politie weten.

Die avond wordt bekendgemaakt dat de militair zich dagenlang zou hebben voorbereid op zijn daad. "Het is iemand die heel gevaarlijk is, en het is ook niet toevallig dat hij op de terroristenlijst staat. Hij wil geweld gaan gebruiken tegen de samenleving, tegen onze burgers", aldus de Belgische minister Vincent Van Quickenborne (Justitie).

Zaterdag 22 mei

Conings wordt op de opsporingslijst van de internationale politieorganisatie Interpol gezet. Hij staat gesignaleerd als verdacht van "het dreigen met een terroristische aanval op personen en een regering".

Zondag 23 mei

Door de zaak rondom Conings is de Belgische defensie onder een vergrootglas komen te liggen. Er is onder meer kritiek op het feit dat een militair, die bekendstond als radicaal, toegang kreeg tot een wapendepot.

Uiteindelijk kondigt defensie meerdere maatregelen aan, waardoor elf Belgische soldaten met extreemrechtse sympathieën geen toegang meer krijgen tot wapendepots.

30 mei - 9 juni

De beoogde doelwitten van Conings worden nog altijd in de gaten gehouden. Naast Van Ranst, die met zijn gezin in een safehouse zit, zouden ook tien anderen extra bewaking krijgen, onder wie een advocaat.

Vooralsnog zijn er geen signalen dat de dreiging is verdwenen, zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. "Het duurt lang. Ik denk dat we met z'n allen hadden gehoopt dat we sneller duidelijkheid zouden krijgen in dit dossier."

Conings blijft ondanks meerdere zoekacties onvindbaar. Op 9 juni wordt weer gezocht rondom het natuurpark Hoge Kempen. Het gaat nu om meerdere kleine en gerichte acties, schrijft Het Laatste Nieuws.

Bijna drie weken na het vertrek van Conings houdt het parket rekening met meerdere scenario's. "Alles blijft mogelijk, ook een levend persoon dus."