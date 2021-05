De voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings is niet gevonden bij een nieuwe zoektocht. Sinds donderdagochtend zochten 300 militairen en 120 politiemensen in een natuurgebied vlak bij de Nederlands-Limburgse grens opnieuw naar de gezochte korporaal. In het park Hoge Kempen werden "voor de zekerheid" wel enkele spullen in beslag genomen.

Conings heeft het gemunt op virologen en "het regime" en is al een tijd spoorloos. De autoriteiten zien hem in staat tot moord. Conings zou het in het bijzonder gemunt hebben op de Vlaamse viroloog Marc Van Ranst, die al tien dagen ondergedoken zit met zijn gezin.

De zoekactie van donderdag met hulp van experts was doelgericht, zei een woordvoerder van het Belgische OM eerder zonder in detail te willen gaan.

De 46-jarige korporaal heeft extreemrechtse sympathieën en had zware wapens meegenomen uit een legermagazijn. Inmiddels is een twaalfde militair die door de inlichtingendiensten werd gevolgd de toegang tot wapendepots en andere gevoelige plaatsen ontzegd. Dat waren er tot nu toe elf.

Ook Conings stond op een lijst van het Belgische orgaan voor dreigingsanalyse OCAD vanwege zijn extreme gedachtegoed, met inmiddels 27 andere militairen. Zij worden niet gestraft omdat ze een politieke mening hebben geuit, benadrukte minister van Defensie Ludivine Dedonder in het parlement, waar ze veel kritiek oogstte.